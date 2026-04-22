«Милан» может купить форварда «Атлетико» за 20-25 миллионов

«Милан» может подписать нападающего «Атлетико» Александра Серлота.

«Россонери» летом намерены подписать высококлассного центрального нападающего, и сейчас кандидатура норвежца выходит на первый план.

«Атлетико» требует за 30-летнего нападающего 40 миллионов евро, включая бонусы, но без яркого завершения сезона или заметной игры на ЧМ-2026 мадридцы согласятся на меньшую сумму – в районе 20-25 миллионов плюс бонусы. «Милан» следит за ситуацией.

Итальянский клуб ранее проявлял предметный интерес к форварду «Барселоны» Роберту Левандовскому, однако поляк требует зарплату, которая не вписывается в лимиты красно-черных. То же касается и Душана Влаховича из «Ювентуса». А у Серу Гирасси из дортмундской «Боруссии» сумма отступных равна 80 миллионам евро.