Определился 3-й клуб, вылетевшиий из Серии A

«Кремонезе» вылетел из Серии A после поражения от «Комо» (1:4) в домашнем матче 38-го тура.
При этом основной конкурент серо-красных «Лечче» дома победил «Дженоа» со счетом 1:0.
«Кремонезе» закончил сезон на 18-м месте с 34 очками. «Лечче» стал 17-м с 38 баллами.
«Кремонезе» во второй раз подряд вылетает из Серии A после одного сезона в ней. За свою историю клуб провел в элите 9 сезонов и вылетал из нее 6 раз.
- Ранее из Серии A также вылетели «Верона» и «Пиза». Им на смену из Серии B придут «Венеция», «Фрозиноне» и победитель плей-офф.
- Из Серии B в Серию С отправились «Бари», «Реджана», «Специя» и «Пескара». Их заменят «Виченца», «Ареццо», «Беневенто» и победитель стыков.
