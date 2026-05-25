Определился 3-й клуб, вылетевшиий из Серии A

«Кремонезе» вылетел из Серии A после поражения от «Комо» (1:4) в домашнем матче 38-го тура.

При этом основной конкурент серо-красных «Лечче» дома победил «Дженоа» со счетом 1:0.

«Кремонезе» закончил сезон на 18-м месте с 34 очками. «Лечче» стал 17-м с 38 баллами.

«Кремонезе» во второй раз подряд вылетает из Серии A после одного сезона в ней. За свою историю клуб провел в элите 9 сезонов и вылетал из нее 6 раз.