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Главная
Италия. Серия B
Команды
Кремонезе
€ 50 млн
Кремонезе
Кремона
Италия. Серия B
Стадион:
Джованни Зини
Сайт:
http://www.uscremonese.it
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Таблица
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Определился 3-й клуб, вылетевший из Серии A
25 мая
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
Трансляция
«Кремонезе» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
Трансляция
«Удинезе» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Удинезе» – «Кремонезе»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.50
16 мая
Трансляция
«Кремонезе» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
Трансляция
«Кремонезе» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026
4 мая
«Кремонезе» – «Лацио»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 2.5
3 мая
Трансляция
«Наполи» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026
24 апреля
«Наполи» – «Кремонезе»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2026 с коэффициентом 2.02
23 апреля
Трансляция
«Кремонезе» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
«Кремонезе» – «Торино»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 1.87
19 апреля
Трансляция
«Кальяри» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
«Кальяри» – «Кремонезе»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
10 апреля
Трансляция
«Кремонезе» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026
5 апреля
«Кремонезе» – «Болонья»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.75
5 апреля
Трансляция
«Парма» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026
21 марта
«Парма» – «Кремонезе»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 3.15
20 марта
Трансляция
«Кремонезе» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026
16 марта
«Кремонезе» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 16 марта 2026 с коэффициентом 1.92
15 марта
Трансляция
«Лечче» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026
8 марта
«Лечче» – «Кремонезе»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.45
7 марта
Трансляция
«Кремонезе» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026
1 марта
Трансляция
«Рома» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026
22 февраля
Бывший партнер Варди рассказал о предматчевом ритуале футболиста: «Пил вино, пиво и почти не спал»
22 февраля
1
«Рома» – «Кремонезе»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.60
21 февраля
Трансляция
«Кремонезе» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
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2
3
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