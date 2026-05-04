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  • «Кремонезе» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

«Кремонезе» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

4 мая, 18:20
Кремонезе
04.05.2026, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
29' Ф. Бонаццоли
53' Г. Исаксен 90+2' Т. Нослин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кремонезе
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Лацио
40
Эдоардо Мотта
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кремонезе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
18
Микеле Коллоколо
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Лацио
99
Giacomo Giacomone
ВР
72
Nicolo Pannozzo
ВР
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
9
Педро
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Аудеро
42
Терраччано
3
Пеццелла
5
Луперто
6
Башкиротто
15
Флориани
33
Грасси
14
Мале
24
Дзербин
90
Бонаццоли
19
Санабрия
3-2-3-2
40
Мотта
26
Романьоли
25
Провстгор
4
Патрик
77
Марушич
17
Тавареш
11
Исаксен
70
Башич
24
Тэйлор
70
Мальдини
10
Дзакканьи
6
Башкиротто
15
Бьянкетти
15
Бьянкетти
6
Башкиротто
15
Флориани
4
Барбиери
4
Барбиери
15
Флориани
33
Грасси
38
Бондо
38
Бондо
33
Грасси
24
Дзербин
22
Пайеро
22
Пайеро
24
Дзербин
19
Санабрия
9
Варди
9
Варди
19
Санабрия
4
Патрик
6
Ровелла
6
Ровелла
4
Патрик
24
Тэйлор
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
24
Тэйлор
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
70
Мальдини
14
Нослин
14
Нослин
70
Мальдини
11
Исаксен
22
Диа
22
Диа
11
Исаксен
Остались в запасе
Кремонезе
Лацио
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
18
Микеле Коллоколо
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
99
Giacomo Giacomone
ВР
72
Nicolo Pannozzo
ВР
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
18
Микеле Коллоколо
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Остались в запасе
99
Giacomo Giacomone
ВР
72
Nicolo Pannozzo
ВР
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кремонезе
Точно не сыграют
Фарис Мумбанья
ЦФ
Лацио
Точно не сыграют
Маттео Кансельери
ПВ
Данило Катальди
ЦП
Самуэль Жиго
ЦЗ
Марио Хила
ЦЗ
Иван Проведель
ВР
Статистика матча Кремонезе - Лацио
1
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
13
Офсайды
1
4
Количество передач
444
630
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
90
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.8
xGP (предотвращенные голы)
-0.74
-0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Лацио», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Лацио»

«Кремонезе» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Кремонезе
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