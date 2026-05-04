04.05.2026, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 35 тур
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Кремонезе
Кремонезе
3-2-2-1-2
25
Аудеро
42
Терраччано
3
Пеццелла
5
Луперто
6
Башкиротто
15
Флориани
33
Грасси
14
Мале
24
Дзербин
90
Бонаццоли
19
Санабрия
3-2-3-2
40
Мотта
26
Романьоли
25
Провстгор
4
Патрик
77
Марушич
17
Тавареш
11
Исаксен
70
Башич
24
Тэйлор
70
Мальдини
10
Дзакканьи
6
Башкиротто
15
Бьянкетти
15
Бьянкетти
6
Башкиротто
15
Флориани
4
Барбиери
4
Барбиери
15
Флориани
33
Грасси
38
Бондо
38
Бондо
33
Грасси
24
Дзербин
22
Пайеро
22
Пайеро
24
Дзербин
19
Санабрия
9
Варди
9
Варди
19
Санабрия
4
Патрик
6
Ровелла
6
Ровелла
4
Патрик
24
Тэйлор
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
24
Тэйлор
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
70
Мальдини
14
Нослин
14
Нослин
70
Мальдини
11
Исаксен
22
Диа
22
Диа
11
Исаксен
Остались в запасе
Кремонезе
Лацио
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
18
Микеле Коллоколо
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
99
Giacomo Giacomone
ВР
72
Nicolo Pannozzo
ВР
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
18
Микеле Коллоколо
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Остались в запасе
99
Giacomo Giacomone
ВР
72
Nicolo Pannozzo
ВР
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кремонезе
Точно не сыграют
Лацио
Точно не сыграют
Статистика матча Кремонезе - Лацио
1
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
13
Офсайды
1
4
Количество передач
444
630
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
90
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.8
xGP (предотвращенные голы)
-0.74
-0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Лацио», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»