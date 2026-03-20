«Парма» – «Кремонезе»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 3.15

20 марта 2026 9:05
Парма - Кремонезе
21 мар. 2026, суббота 17:00 | Италия. Серия А, 30 тур
21 марта состоится матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором «Парма» примет «Кремонезе». Хозяева находятся в середине таблицы без особых задач. Гости замыкают зону вылета и отчаянно борются за выживание.

«Парма»

Хозяева проводят сезон без ярких взлетов, но и без риска вылета. После 29 туров команда набрала 34 очка и занимает 12-е место, опережая зону вылета на 10 очков. «Парма» не может выиграть в 3 последних матчах Серии А (две ничьи и поражение). В последних пяти играх команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустила 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Матео Пеллегрино, на счету которого 11 голов в 31 матче. В прошлом туре крупно уступили «Торино» (1:4).

«Кремонезе»

Гости находятся в тяжелейшем положении и ведут борьбу за выживание. После 29 туров клуб имеет 24 очка и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. Команда проигрывает в 4 последних матчах Серии А подряд и пропускает в 4 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах «Кремонезе» забил всего 2 гола (в среднем 0.40 за матч) и пропустил 11 (в среднем 2.20). Лучший бомбардир – Федерико Бонаццоли, забивший 6 голов в 27 матчах.

Факты о командах:

«Парма»

  • 12-е место в Серии А, 34 очка после 29 туров
  • Не может выиграть в 3 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх: 1.00 забито, 1.20 пропущено
  • Лучший бомбардир – Матео Пеллегрино (11 голов)

«Кремонезе»

  • 18-е место в Серии А, 24 очка (зона вылета)
  • Проигрывает в 4 последних матчах Серии А подряд
  • Пропускает в 4 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 0.40 забито, 2.20 пропущено
  • Лучший бомбардир – Федерико Бонаццоли (6 голов)

История личных встреч

Статистика личных встреч достаточно равная. «Кремонезе» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Пармы». При этом дома «Парма» не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против этого соперника. В текущем сезоне 21 сентября 2025 года команды сыграли вничью 0:0 в Кремоне.

Прогноз на матч «Парма» – «Кремонезе»

«Парма» не имеет серьезной турнирной мотивации, но играет дома против прямого конкурента. Команда выглядит средне в атаке, но может пользоваться проблемами гостей.

«Кремонезе» в глубочайшем кризисе: четыре поражения подряд, катастрофическая оборона (11 пропущенных за 5 игр) и полное отсутствие голов (2 гола за 5 матчей).

Учитывая тотальные проблемы гостей в обороне, даже не самая результативная «Парма» должна создавать моменты. При этом гости вряд ли смогут забить – их атака полностью провалена.

Рекомендованные ставки:

  • Фора (-1) на «Парму» – коэффициент 2.30
  • Тотал голов меньше 2.5

Автор: Рассказов Михаил
