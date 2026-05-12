13 мая состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» примет киевскую «Оболонь». Лидер чемпионата встречается с командой из нижней части таблицы. Разница в классе колоссальна, а история личных встреч и вовсе говорит о тотальном доминировании «горняков».

«Шахтер»

Донецкий клуб уверенно движется к очередному титулу. После 27 туров команда набрала 66 очков, одержала рекордные 20 побед, забила больше всех – 65 мячей, и имеет лучшую разницу в лиге – +48. Пять побед подряд в чемпионате, 19 матчей с забитыми мячами – это уровень безоговорочного гегемона. В последних 5 встречах «Шахтер» забил 11 мячей (2,20 в среднем), хотя и пропустил 7 (1,40). Кауан Элиаз с 10 голами в 33 матчах ведeт атаку, но главная сила – именно командные взаимодействия и подавляющее преимущество в классе над большинством соперников. После разгрома «Полтавы» (4:0), побед над «Динамо» (2:1) и «Кудровкой» (3:1) команда находится в отличной форме. «Шахтер» выиграл 8 последних очных встреч с «Оболонью», забивает ей в 8 матчах подряд и не пропускает в 8 последних личных встречах – это абсолютная гегемония.

«Оболонь»

Киевские «пивовары» застряли в середине таблицы и доигрывают сезон без особых задач. Команда не побеждает в 9 последних матчах и пропускает в 8 турах подряд. В последних 5 встречах «Оболонь» забила 5 мячей (1,00 в среднем) и пропустила 9 (1,80). Денис Устименко с 6 голами в 24 матчах старается цепляться за моменты, но оборона регулярно даeт сбои. После ничьих с «Эпицентром» (2:2), «Кудровкой» (1:1) и «Полтавой» (1:1), а также поражений от «Полесья» (1:3) и «Вереса» (0:2) команда откровенно доигрывает сезон. «Оболонь» забивает в 4 последних матчах, что оставляет надежду на гол престижа, но против «Шахтера» это вряд ли сработает.

Факты о командах:

«Шахтер»

Победная серия из 5 матчей в чемпионате

Забивает в 19 последних матчах подряд

Забивает в среднем 2,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

Выиграл 8 последних очных встреч с «Оболонью»

«Оболонь»

Без побед в 9 последних матчах

Пропускает в 8 последних турах

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в среднем 1,80 мяча за игру (последние 5 встреч)

История противостояний

«Шахтер» выиграл 8 последних очных встреч

«Шахтер» забивает в 8 последних личных матчах

«Шахтер» не пропускает от «Оболони» в 8 последних встречах

Последняя встреча: разгромная победа «Шахтера» (6:0)

Прогноз на матч «Шахтер» – «Оболонь»

Абсолютное доминирование «Шахтера» в личных встречах не оставляет «Оболони» шансов. 8 побед подряд, 8 матчей без пропущенных мячей – это статистика, которая говорит сама за себя. «Шахтер» на ходу и штампует голы, «Оболонь» не побеждает 9 туров и пропускает почти в каждом матче. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки: