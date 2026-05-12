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«Шахтер» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 1.45

12 мая 2026 9:34
Шахтер - Оболонь
13 мая 2026, среда 18:00 | Украина. Премьер-лига, 28 тур
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1.45
Победа «Шахтера» с форой (-1,5)
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13 мая состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» примет киевскую «Оболонь». Лидер чемпионата встречается с командой из нижней части таблицы. Разница в классе колоссальна, а история личных встреч и вовсе говорит о тотальном доминировании «горняков».

«Шахтер»

Донецкий клуб уверенно движется к очередному титулу. После 27 туров команда набрала 66 очков, одержала рекордные 20 побед, забила больше всех – 65 мячей, и имеет лучшую разницу в лиге – +48. Пять побед подряд в чемпионате, 19 матчей с забитыми мячами – это уровень безоговорочного гегемона. В последних 5 встречах «Шахтер» забил 11 мячей (2,20 в среднем), хотя и пропустил 7 (1,40). Кауан Элиаз с 10 голами в 33 матчах ведeт атаку, но главная сила – именно командные взаимодействия и подавляющее преимущество в классе над большинством соперников. После разгрома «Полтавы» (4:0), побед над «Динамо» (2:1) и «Кудровкой» (3:1) команда находится в отличной форме. «Шахтер» выиграл 8 последних очных встреч с «Оболонью», забивает ей в 8 матчах подряд и не пропускает в 8 последних личных встречах – это абсолютная гегемония.

«Оболонь»

Киевские «пивовары» застряли в середине таблицы и доигрывают сезон без особых задач. Команда не побеждает в 9 последних матчах и пропускает в 8 турах подряд. В последних 5 встречах «Оболонь» забила 5 мячей (1,00 в среднем) и пропустила 9 (1,80). Денис Устименко с 6 голами в 24 матчах старается цепляться за моменты, но оборона регулярно даeт сбои. После ничьих с «Эпицентром» (2:2), «Кудровкой» (1:1) и «Полтавой» (1:1), а также поражений от «Полесья» (1:3) и «Вереса» (0:2) команда откровенно доигрывает сезон. «Оболонь» забивает в 4 последних матчах, что оставляет надежду на гол престижа, но против «Шахтера» это вряд ли сработает.

Факты о командах:

«Шахтер»

  • Победная серия из 5 матчей в чемпионате
  • Забивает в 19 последних матчах подряд
  • Забивает в среднем 2,20 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Выиграл 8 последних очных встреч с «Оболонью»

«Оболонь»

  • Без побед в 9 последних матчах
  • Пропускает в 8 последних турах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в среднем 1,80 мяча за игру (последние 5 встреч)

История противостояний

  • «Шахтер» выиграл 8 последних очных встреч
  • «Шахтер» забивает в 8 последних личных матчах
  • «Шахтер» не пропускает от «Оболони» в 8 последних встречах
  • Последняя встреча: разгромная победа «Шахтера» (6:0)

Прогноз на матч «Шахтер» – «Оболонь»

Абсолютное доминирование «Шахтера» в личных встречах не оставляет «Оболони» шансов. 8 побед подряд, 8 матчей без пропущенных мячей – это статистика, которая говорит сама за себя. «Шахтер» на ходу и штампует голы, «Оболонь» не побеждает 9 туров и пропускает почти в каждом матче. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Шахтера» с форой (-1,5) – коэффициент 1.45
  • Индивидуальный тотал «Оболони» меньше 0,5

1.45
Победа «Шахтера» с форой (-1,5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Украина. Премьер-лига Оболонь Шахтер
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