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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Оболонь
€ 5 млн
Оболонь
Киев
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Оболонь
Сайт:
http://fc.obolon.ua/
Тренер:
Валерий Иващенко
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Результаты
Расписание
Таблица
«ЛНЗ» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«ЛНЗ» – «Оболонь»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Украины 2026/2027
11 сентября
«Харьков» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Харьков» – «Оболонь»: кто победит в матче 5-го тура Премьер-лиги 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Колос» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
«Колос» – «Оболонь»: кто победит в матче 4 тура Премьер-лиги 2026/2027
27 августа
Трансляция
«Кудровка» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Кудровка» – «Оболонь»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Украины 2026/2027
14 августа
Трансляция
«Буковина» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026
8 августа
«Буковина» – «Оболонь»: кто победит в матче 2 тура Премьер-лиги 2026
7 августа
Трансляция
«Эпицентр» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026
2 августа
«Эпицентр» – «Оболонь»: кто победит в матче 1 тура Премьер-лиги 2026
1 августа
Трансляция
«Оболонь» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
Трансляция
«Колос» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Трансляция
«Шахтер» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Шахтер» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 1.55
12 мая
Трансляция
«Оболонь» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«Оболонь» – «Эпицентр»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.25
8 мая
Трансляция
«Оболонь» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Трансляция
«Полесье» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
Трансляция
«Оболонь» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026
17 апреля
«Оболонь» – «Полтава»: прогноз и ставки на матч 17 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
16 апреля
Трансляция
«Верес» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
Трансляция
«Оболонь» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026
5 апреля
«Оболонь» – «Заря»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.2
4 апреля
Трансляция
«Карпаты» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026
22 марта
«Карпаты» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.57
21 марта
Трансляция
«Динамо» Киев – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026
13 марта
Трансляция
«Оболонь» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026
7 марта
«Оболонь» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 2.25
6 марта
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