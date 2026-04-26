26.04.2026, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Украина. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Полесье
Полесье
4-1-2-2-1
23
Волынец
15
Михайличенко
16
Красники
44
Чоботенко
31
Майсурадзе
5
Сарапий
18
Андриевский
27
Федор
11
Гуцуляк
45
Брагару
89
Гайдучик
3-4-2
1
Марченко
24
Прокопенко
44
Жовтенко
50
55
Суханов
6
Чех
4
Мороз
5
Шевченко
10
Слободян
77
Бычек
27
Федор
35
35
27
Федор
18
Андриевский
14
Эмерллаху
14
Эмерллаху
18
Андриевский
44
Чоботенко
60
Мельниченко
60
Мельниченко
44
Чоботенко
45
Брагару
8
Бабенко
8
Бабенко
45
Брагару
89
Гайдучик
95
Краснопир
95
Краснопир
89
Гайдучик
5
Шевченко
75
Третьяков
75
Третьяков
5
Шевченко
10
Слободян
17
Черненко
17
Черненко
10
Слободян
77
Бычек
30
Нестеренко
30
Нестеренко
77
Бычек
Остались в запасе
Полесье
Оболонь
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
13
Игорь Мединский
ПВ
90
Taras Liakh
ЦФ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
13
Игорь Мединский
ПВ
90
Taras Liakh
ЦФ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Полесье - Оболонь
2
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Оболони», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Оболонь»
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Источник: «Бомбардир»