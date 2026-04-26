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  • «Полесье» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Полесье» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 16:50
Полесье
26.04.2026, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Оболонь
18' Э. Сарапий 64' Э. Сарапий 77' А. Гуцуляк (П)
89' М. Третьяков (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Оболонь
1
Денис Марченко
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
50
D. Semenov
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
6
Максим Чех
ОП
4
Тарас Мороз
ОП
10
Олег Слободян
АП
Главный тренер
Валерий Иващенко
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
14
Линдон Эмерллаху
ОП
60
Максим Мельниченко
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
95
Игорь Краснопир
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Оболонь
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
75
Максим Третьяков
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
13
Игорь Мединский
ПВ
90
Taras Liakh
ЦФ
80
Artem Chornyi
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Волынец
15
Михайличенко
16
Красники
44
Чоботенко
31
Майсурадзе
5
Сарапий
18
Андриевский
27
Федор
11
Гуцуляк
45
Брагару
89
Гайдучик
3-4-2
1
Марченко
24
Прокопенко
44
Жовтенко
50
55
Суханов
6
Чех
4
Мороз
5
Шевченко
10
Слободян
77
Бычек
27
Федор
35
35
27
Федор
18
Андриевский
14
Эмерллаху
14
Эмерллаху
18
Андриевский
44
Чоботенко
60
Мельниченко
60
Мельниченко
44
Чоботенко
45
Брагару
8
Бабенко
8
Бабенко
45
Брагару
89
Гайдучик
95
Краснопир
95
Краснопир
89
Гайдучик
5
Шевченко
75
Третьяков
75
Третьяков
5
Шевченко
10
Слободян
17
Черненко
17
Черненко
10
Слободян
77
Бычек
30
Нестеренко
30
Нестеренко
77
Бычек
Остались в запасе
Полесье
Оболонь
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
13
Игорь Мединский
ПВ
90
Taras Liakh
ЦФ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
13
Игорь Мединский
ПВ
90
Taras Liakh
ЦФ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Полесье - Оболонь
2
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Оболони», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье»«Оболонь»

«Полесье» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Полесье
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