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  • «Верес» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Верес» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 16:50
Верес
11.04.2026, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Оболонь
73' Д. Ндукве 85' И. Харатин (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
91
Валентин Горох
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
2
Максим Смиян
АП
18
Виталий Бойко
АП
77
Владислав Шарай
ЛВ
22
Konstantinos Stamoulis
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
19
André Gonçalves
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
50
D. Semenov
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
3
Владислав Приймак
ОП
4
Тарас Мороз
ОП
20
Roman Volokhatyi
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
13
Игорь Мединский
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Верес
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
44
Cheche Danyil
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
26
Serhii Sten
ЦП
6
David Niyo
ЦП
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
7
Fabrício Yan
ЦФ
80
Guilherme de Jesus Lima
ЦФ
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Оболонь
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Denys Marchenko
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
6
Максим Чех
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Олег Слободян
АП
77
Константин Бычек
ЛВ
90
Taras Liakh
ЦФ
1-1-1-3-4
91
Горох
3
Вовченко
14
Харатин
8
Кльоц
77
Шарай
18
Бойко
2
Смиян
22
4
Ципот
19
30
Ндукве
3-2-2-1-2
1
Федоривский
28
Полегенько
50
24
Прокопенко
3
Приймак
4
Мороз
20
75
Третьяков
13
Мединский
99
9
Устименко
3
Вовченко
44
44
3
Вовченко
30
Ндукве
26
26
30
Ндукве
18
Бойко
6
6
18
Бойко
19
80
80
19
4
Мороз
6
Чех
6
Чех
4
Мороз
75
Третьяков
30
Нестеренко
30
Нестеренко
75
Третьяков
9
Устименко
10
Слободян
10
Слободян
9
Устименко
77
Бычек
77
Бычек
Остались в запасе
Верес
Оболонь
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
7
Fabrício Yan
ЦФ
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Denys Marchenko
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
7
Fabrício Yan
ЦФ
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Denys Marchenko
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Верес - Оболонь
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Оболони», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес»«Оболонь»

«Верес» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Верес
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