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Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Оболони», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Оболонь»