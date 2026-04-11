11.04.2026, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Украина. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Верес
Верес
1-1-1-3-4
91
Горох
3
Вовченко
14
Харатин
8
Кльоц
77
Шарай
18
Бойко
2
Смиян
22
4
Ципот
19
30
Ндукве
3-2-2-1-2
1
Федоривский
28
Полегенько
50
24
Прокопенко
3
Приймак
4
Мороз
20
75
Третьяков
13
Мединский
99
9
Устименко
3
Вовченко
44
44
3
Вовченко
30
Ндукве
26
26
30
Ндукве
18
Бойко
6
6
18
Бойко
19
80
80
19
4
Мороз
6
Чех
6
Чех
4
Мороз
75
Третьяков
30
Нестеренко
30
Нестеренко
75
Третьяков
9
Устименко
10
Слободян
10
Слободян
9
Устименко
77
Бычек
77
Бычек
Остались в запасе
Верес
Оболонь
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
7
Fabrício Yan
ЦФ
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Denys Marchenko
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
7
Fabrício Yan
ЦФ
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Denys Marchenko
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Верес - Оболонь
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Оболони», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Оболонь»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»