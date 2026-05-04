Сборную Украины впервые возглавит иностранец

4 мая, 22:35
3

Стало известно, кто станет новым тренером сборной Украины.

22 апреля 2026 года эту должность покинул Сергей Ребров.

Вместо него команду должен возглавить 54-летний итальянец Андреа Малдера.

  • Малдера был тренером по развитию техники в украинской сборной с 2016 по 2021 год.
  • Он работал в штабе Андрея Шевченко.
  • Затем итальянский специалист был помощником Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» и «Марселе».
  • В «Тоттенхэм» вместе с Де Дзерби его не взяли.
  • Малдера станет первым иностранным тренером в истории сборной Украины.

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Украина. Премьер-лига Украина
Комментарии (3)
R_a_i_n
1777923746
Сборную 404 возглавит иносранец. А что по этому поводу товарищ объедкин думает?
odessakmv
1777925206
кумовство...
Oldtrafford83
1777955641
Вообще по кую!!!
