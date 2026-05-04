Сборную Украины впервые возглавит иностранец

Стало известно, кто станет новым тренером сборной Украины.
22 апреля 2026 года эту должность покинул Сергей Ребров.
Вместо него команду должен возглавить 54-летний итальянец Андреа Малдера.
- Малдера был тренером по развитию техники в украинской сборной с 2016 по 2021 год.
- Он работал в штабе Андрея Шевченко.
- Затем итальянский специалист был помощником Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» и «Марселе».
- В «Тоттенхэм» вместе с Де Дзерби его не взяли.
- Малдера станет первым иностранным тренером в истории сборной Украины.
Источник: твиттер Фабрицио Романо