13-кратный чемпион СССР утвердил нового тренера

Президент «Динамо К» Игорь Суркис сообщил, что Игорь Костюк продолжит работу главным тренером команды уже без приставки «и.о.».

«Игорь Владимирович – талантливый тренер, уже много лет работающий в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на самом высоком уровне в европейских топ-чемпионатах.

Он хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, уже успевшим проявить себя на уровне первой команды. Это тренер, умеющий находить правильный подход к игрокам.

В течение работы в клубе Костюк доказал свой профессионализм и высокую квалификацию, хорошо проявил себя в качестве исполняющего обязанности главного тренера в крайне сложный для команды период.

Руководство клуба полностью доверяет Игорю Владимировичу и считает, что он способен вывести команду на должное место в украинском и европейском футболе», – сказал Суркис.