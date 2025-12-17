Введите ваш ник на сайте
13-кратный чемпион СССР утвердил нового тренера

Вчера, 12:36
6

Президент «Динамо К» Игорь Суркис сообщил, что Игорь Костюк продолжит работу главным тренером команды уже без приставки «и.о.».

«Игорь Владимирович – талантливый тренер, уже много лет работающий в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на самом высоком уровне в европейских топ-чемпионатах.

Он хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, уже успевшим проявить себя на уровне первой команды. Это тренер, умеющий находить правильный подход к игрокам.

В течение работы в клубе Костюк доказал свой профессионализм и высокую квалификацию, хорошо проявил себя в качестве исполняющего обязанности главного тренера в крайне сложный для команды период.

Руководство клуба полностью доверяет Игорю Владимировичу и считает, что он способен вывести команду на должное место в украинском и европейском футболе», – сказал Суркис.

  • 50-летний Костюк был исполняющим обязанности главного тренера «Динамо К» с 27 ноября.
  • Под его руководством киевляне провели 4 матча во всех турнирах, одержали 2 победы при 2 поражениях.

Источник: официальный сайт «Динамо» Киев
Украина. Премьер-лига Лига конференций Динамо К Костюк Игорь
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765965433
а если представить на секунду, что динамо киев в скором времени может играть в чемпионате россии? во прикол будет.
Ответить
gennadiy
1765974088
Нам зачем эта новость?
Ответить
4ekucT911
1765975716
кому в России и на ру домене, если он патриотичен, не по *** на эту новость? бомбардир вы за кого? у вас, *********, на сайте, до сих висит шахтер донецк, где Донецк Украина. все нормально???
Ответить
Oldtrafford83
1766033728
Бомба с очередной позорной новостью, этот наци-клуб столько помоев вылил на нас за всё время со своими ультрас, а тут новость про них. Редакторы бомбы черти!!!
Ответить
