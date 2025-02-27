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Топ-менеджер украинского клуба не вернулся в страну со сборов в Турции

Сегодня, 20:47

Заместитель генерального директора «Карпат» по внешним коммуникациям Олег Авдыш не вернулся на Украину после зимних сборов за границей.

«Сообщаем, что делегация футбольного клуба «Карпаты» находилась на учебно-тренировочных сборах в Турции в период с 18 января по 14 февраля 2025 года.

Все работники футбольного клуба «Карпаты» – тренеры, футболисты и персонал – вернулись на территорию Украины, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша», – говорится в сообщении пресс-службы львовского клуба.

  • Авдыш работал в «Карпатах» с октября.
  • Менеджеру 25 лет. Ранее он занимался спортивным консалтингом.

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Источник: ТАСС
Украина. Премьер-лига Карпаты
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