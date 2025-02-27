Топ-менеджер украинского клуба не вернулся в страну со сборов в Турции

Заместитель генерального директора «Карпат» по внешним коммуникациям Олег Авдыш не вернулся на Украину после зимних сборов за границей.

«Сообщаем, что делегация футбольного клуба «Карпаты» находилась на учебно-тренировочных сборах в Турции в период с 18 января по 14 февраля 2025 года.

Все работники футбольного клуба «Карпаты» – тренеры, футболисты и персонал – вернулись на территорию Украины, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша», – говорится в сообщении пресс-службы львовского клуба.