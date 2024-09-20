В рамках 7-го тура чемпионата Украины встретятся одесский «Черноморец» и львовские «Карпаты» на стадионе «Черноморец». Обе команды занимают места в нижней части турнирной таблицы: «Черноморец» на 11 месте с 6 очками, а «Карпаты» на 12 месте с 5 очками. Матч обещает быть важным для обеих сторон, так как им необходимо улучшать свое положение в таблице.
Анализ команды «Черноморец»
Команда под руководством Романа Григорчука испытывает проблемы как в обороне, так и в атаке. «Черноморец» пропустил 8 голов в последних 5 матчах и смог забить лишь 3. Основная проблема – слабая защита, которая допускает слишком много ошибок. Последняя победа над «Ингульцом» со счетом 1:0 вселяет надежды, но впереди более серьезный соперник.
Последние 5 матчей:
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«Черноморец» 1:0 «Ингулец»
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«Черноморец» 1:4 «Полесье»
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«Левый берег» 1:0 «Черноморец»
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«Карпаты» 3:0 «Черноморец» (Кубок)
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«Черноморец» 1:0 «Колос»
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
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Забивает в среднем 0.60 гола за игру.
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Проиграл 3 из последних 5 матчей.
Анализ команды «Карпаты»
Под руководством Мирона Маркевича «Карпаты» стабильно забивают, но испытывают трудности в обороне. В последних 5 матчах они забили 8 голов, но при этом пропустили 11. Карпаты не могут выиграть в 4 последних матчах, однако продолжают демонстрировать хорошие атакующие действия, особенно с учетом яркой игры Амбросия Чачуа, забившего 4 гола в 7 матчах.
Последние 5 матчей:
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«Шахтер» 5:2 «Карпаты»
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«Карпаты» 1:1 «Ворскла»
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«ЛНЗ» 2:1 «Карпаты»
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«Карпаты» 3:0 «Черноморец» (Кубок)
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«Карпаты» 1:3 «Динамо Киев»
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 2.20 гола за игру.
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Забивает в среднем 1.60 гола за игру.
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Не выигрывал в 4 последних матчах.
Тактический разбор
«Черноморец» обычно играет лучше на домашнем стадионе, но серьезные проблемы в обороне могут стать решающими. «Карпаты» же демонстрируют более стабильные атакующие действия, что может дать им преимущество. Учитывая недавнюю победу «Карпат» над «Черноморцем» в Кубке Украины (3:0), львовяне выглядят фаворитами на успех.
Личные встречи
В последней встрече в Кубке Украины «Карпаты» уверенно обыграли «Черноморец» со счетом 3:0, что подчеркивает превосходство львовян в последнее время. Однако на домашней арене «Черноморец» часто играет успешно против «Карпат».
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Черноморца»: 3.00
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Ничья: 3.30
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Победа «Карпат»: 2.40
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.80). Обороны обеих команд уязвимы, и высока вероятность голов с обеих сторон.
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Умеренная ставка: Победа «Карпат» (2.40). Учитывая их более стабильную атаку и недавнюю победу в Кубке, этот исход кажется вероятным.
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Более рискованная ставка: Тотал больше 2.5 голов (2.10). Ожидается результативная игра с множеством голов, учитывая слабые обороны.
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.