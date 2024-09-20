Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Черноморец» – «Карпаты»: прогноз на матч 7-го тура чемпионата Украины – 21 сентября

    «Черноморец» – «Карпаты»: прогноз на матч 7-го тура чемпионата Украины – 21 сентября

    В рамках 7-го тура чемпионата Украины встретятся одесский «Черноморец» и львовские «Карпаты» на стадионе «Черноморец». Обе команды занимают места в нижней части турнирной таблицы: «Черноморец» на 11 месте с 6 очками, а «Карпаты» на 12 месте с 5 очками. Матч обещает быть важным для обеих сторон, так как им необходимо улучшать свое положение в таблице.

    Анализ команды «Черноморец»

    Команда под руководством Романа Григорчука испытывает проблемы как в обороне, так и в атаке. «Черноморец» пропустил 8 голов в последних 5 матчах и смог забить лишь 3. Основная проблема – слабая защита, которая допускает слишком много ошибок. Последняя победа над «Ингульцом» со счетом 1:0 вселяет надежды, но впереди более серьезный соперник.

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

    • Забивает в среднем 0.60 гола за игру.

    • Проиграл 3 из последних 5 матчей.

    Анализ команды «Карпаты»

    Под руководством Мирона Маркевича «Карпаты» стабильно забивают, но испытывают трудности в обороне. В последних 5 матчах они забили 8 голов, но при этом пропустили 11. Карпаты не могут выиграть в 4 последних матчах, однако продолжают демонстрировать хорошие атакующие действия, особенно с учетом яркой игры Амбросия Чачуа, забившего 4 гола в 7 матчах.

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

    • Не выигрывал в 4 последних матчах.

    Тактический разбор

    «Черноморец» обычно играет лучше на домашнем стадионе, но серьезные проблемы в обороне могут стать решающими. «Карпаты» же демонстрируют более стабильные атакующие действия, что может дать им преимущество. Учитывая недавнюю победу «Карпат» над «Черноморцем» в Кубке Украины (3:0), львовяне выглядят фаворитами на успех.

    Личные встречи

    В последней встрече в Кубке Украины «Карпаты» уверенно обыграли «Черноморец» со счетом 3:0, что подчеркивает превосходство львовян в последнее время. Однако на домашней арене «Черноморец» часто играет успешно против «Карпат».

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Черноморца»: 3.00

    • Ничья: 3.30

    • Победа «Карпат»: 2.40

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.80). Обороны обеих команд уязвимы, и высока вероятность голов с обеих сторон.

    • Умеренная ставка: Победа «Карпат» (2.40). Учитывая их более стабильную атаку и недавнюю победу в Кубке, этот исход кажется вероятным.

    • Более рискованная ставка: Тотал больше 2.5 голов (2.10). Ожидается результативная игра с множеством голов, учитывая слабые обороны.

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

    Новости по теме
    «Черноморец» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2024 16:56
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+