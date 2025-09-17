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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Черноморец
€ 3 млн
Черноморец
Одесса
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Черноморец
Сайт:
http://www.chernomorets.odessa.ua
Тренер:
Роман Григорчук
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Шахтер» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
Вчера, 16:51
«Шахтер» – «Черноморец Одесса»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Украины 2026/2027
13 сентября
«Черноморец» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2026
4 сентября
«Черноморец» – «Левый берег»: кто победит в матче 5-го тура Премьер-лиги 2026/2027
3 сентября
Трансляция
«Черноморец» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Черноморец» – «Кривбасс»: кто победит в матче 4-го тура Премьер-лиги 2026/2027
29 августа
Трансляция
«ЛНЗ» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
«ЛНЗ» – «Черноморец Одесса»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Украины 2026/2027
15 августа
«Черноморец» – «Колос»: кто победит в матче 2 тура Премьер-лиги 2026
7 августа
Трансляция
«Черноморец» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026
2 августа
«Черноморец» – «Полесье»: кто победит в матче 1 тура Премьер-лиги 2026
1 августа
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Ракицкий покинул «Черноморец»
17 февраля
1
Экс-футболиста «Шахтера» и «Динамо» направили в учебный центр ВСУ после попытки сбежать из Украины
2025.09.17 00:12
В МИД РФ отреагировали на скандальные слова Ракицкого о «Зените»
2025.09.16 22:25
14
Парфенов рассказал, когда последний раз был в родной Одессе
2025.08.26 17:11
2
Определились все участники переходных матчей за места в РПЛ
2025.05.24 18:52
6
Трансляция
«Черноморец» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 11:50
Прогноз на точный счет матча «Черноморец Одесса» – «Александрия»: Премьер-лига Украины, 24 мая 2025
2025.05.23 14:26
Одесский «Черноморец» с экс-игроком «Зенита» вылетел из УПЛ
2025.05.21 08:25
2
Киевское «Динамо» стало чемпионом Украины
2025.05.18 23:45
3
Трансляция
«Черноморец» – «Динамо К»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счeт матча «Черноморец» – «Динамо Киев»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:35
Трансляция
«Ворскла» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 11:52
Прогноз на точный счет матча «Ворскла» – «Черноморец»: Премьер-лига Украины, 10 мая 2025
2025.05.09 12:14
Трансляция
«Черноморец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 11:50
Прогноз на точный счет матча «Черноморец» – «Шахтер»: Премьер-лига Украины, 3 мая 2025
2025.05.02 11:08
«Черноморец» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.20
2025.04.25 14:29
Трансляция
«Верес» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025
2025.04.20 16:50
«Верес» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:47
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