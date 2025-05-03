03.05.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Украина. Премьер-лига, 27 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-3-1-1-1
1
Рудько
44
Ракицкий
3
Ермаков
24
Джарджу
91
Бутко
6
Белошевский
3
Кисиль
14
Сигеев
95
Мустафаев
9
4-3-2-1
23
Фесюн
17
Тобиас
18
Грам
5
Бондарь
16
Азарови
8
Крыськив
6
Гомес
10
Педриньо
21
Бондаренко
11
Невертон
9
Элиас
14
Сигеев
28
Габелок
28
Габелок
14
Сигеев
44
Ракицкий
21
Безбородько
21
Безбородько
44
Ракицкий
15
Лацабидзе
90
Шевцов
90
Шевцов
15
Лацабидзе
95
Мустафаев
77
77
95
Мустафаев
16
Азарови
13
Энрике
13
Энрике
16
Азарови
29
Назарина
29
Назарина
9
Элиас
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
9
Элиас
10
Педриньо
30
Алиссон
30
Алиссон
10
Педриньо
Остались в запасе
Черноморец
Шахтер
12
Chijoke Aniagboso
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
18
Giorgi Robakidze
ЦП
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
Главный тренер
Александр Кучер
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
12
Chijoke Aniagboso
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
18
Giorgi Robakidze
ЦП
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Черноморец - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Шахтера», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»