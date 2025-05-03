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  • «Черноморец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«Черноморец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 11:50
Черноморец
03.05.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
55' А. Бондаренко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
14
Кирилл Сигеев
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
11
Невертон
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Черноморец
12
Chijoke Aniagboso
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
18
Giorgi Robakidze
ЦП
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
21
Денис Безбородько
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
Шахтер
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
30
Алиссон
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Рудько
44
Ракицкий
3
Ермаков
24
Джарджу
91
Бутко
6
Белошевский
3
Кисиль
14
Сигеев
95
Мустафаев
9
4-3-2-1
23
Фесюн
17
Тобиас
18
Грам
5
Бондарь
16
Азарови
8
Крыськив
6
Гомес
10
Педриньо
21
Бондаренко
11
Невертон
9
Элиас
14
Сигеев
28
Габелок
28
Габелок
14
Сигеев
44
Ракицкий
21
Безбородько
21
Безбородько
44
Ракицкий
15
Лацабидзе
90
Шевцов
90
Шевцов
15
Лацабидзе
95
Мустафаев
77
77
95
Мустафаев
16
Азарови
13
Энрике
13
Энрике
16
Азарови
29
Назарина
29
Назарина
9
Элиас
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
9
Элиас
10
Педриньо
30
Алиссон
30
Алиссон
10
Педриньо
Остались в запасе
Черноморец
Шахтер
12
Chijoke Aniagboso
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
18
Giorgi Robakidze
ЦП
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
Главный тренер
Александр Кучер
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
12
Chijoke Aniagboso
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
18
Giorgi Robakidze
ЦП
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Черноморец - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Шахтера», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец»«Шахтер»

«Черноморец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Шахтер Черноморец
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