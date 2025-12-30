Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Милевский объяснил, почему не стал как Роналду: «Мне надо выпить пива, вина»

Милевский объяснил, почему не стал как Роналду: «Мне надо выпить пива, вина»

Сегодня, 19:02
1

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский признал, что он не всегда соблюдал режим.

«Лично для меня самое сложное жить, как Криштиану Роналду – быть вот таким профиком. Честно и откровенно, не могу я, как он. Мне ведь надо посидеть, выпить пива, выпить вина где-то, блин.

Я не понимаю, как он живет! Может быть, если бы я жил, как он – четко, занимался, в 3 часа ночи ходил, – у меня была бы похожей карьера.

Для меня это нонсенс!» – сказал Милевский на ютуб-канале «Король Твоего Места».

  • Милевский после карьеры пристрастился к алкоголю.
  • В России игрок выступал за «Тосно» в 2016-2017 годах.
  • За сборную Украины форвард провел 50 матчей, забил 8 голов.

Источник: Football.by
Украина. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Милевский Артем Роналду Криштиану
Цугундeр
1767113449
Пёрлы Алиева кончились,Бомба? Давай этого алкаша пиарить,ладно,чё..
Ответить
18+
  • Читайте нас: 