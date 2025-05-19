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  • Луческу эмоционально высказался об уходе из киевского «Динамо»: «Минуты молчания перед матчами стали невыносимыми»

Луческу эмоционально высказался об уходе из киевского «Динамо»: «Минуты молчания перед матчами стали невыносимыми»

Сегодня, 22:22

Мирча Луческу ответил, что вынудило его покинуть пост главного тренера киевского «Динамо» в 2023 году.

«Помню, что одной из причин моего отъезда было то, что для меня стало невыносимо, что перед матчами объявлялась минута молчания в память о [погибших] людях.

Потому что ты видел все ужасы, все несчастья, которые накопились, все эти разрушенные здания. И ты спрашивал себя, как простой человек: зачем все это, ради чего?» – сказал румынский специалист.

  • Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/2017.
  • Под его руководством петербургская команда выиграла Суперкубок России, а в РПЛ заняла только 3-е место.
  • Сейчас тренер работает в сборной Румынии.

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Источник: Спортс“
Украина. Премьер-лига Румыния Динамо К Луческу Мирча
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