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Киевское «Динамо» стало чемпионом Украины

Вчера, 23:45
2

«Динамо Киев» завоевало звание чемпиона Украины по итогам сезона-2024/25. В матче 29-го тура киевляне сыграли вничью с «Черноморцем» со счетом 1:1.

На счету «Динамо К», занимающего 1-е место в турнирной таблице, стало 69 очков. За тур до финиша турнира в Премьер-лиге команда стала недосягаемой для идущей на 2-й позиции «Александрии», набравшей 66 баллов.

При равенстве очков киевляне будут выше команды из Кировоградской области в турнирной таблице по результатам личных встреч (3:0 и 0:0).

«Шахтер», ранее завоевавший Кубок Украины, закончит сезон на 3-м месте.

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига
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Комментарии (2)
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СильныйМозг
1747602609
Это новость из разряда тех; вам нужна работа, у нас для вас она есть. Когда в Антарктиде пролетает самолеты и пингвины смотрят на них, пингвины падают на спину и вам нужно их поднимать, чтобы они опять ходили. _________________________________ Нет спасибо, я уже устроился на ипподром, для разжовывания овса, для буззубых лошадей.
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DMитрий
1747606470
Ухты! А ещё будут чемпионаты имени ихней?
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