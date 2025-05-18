Киевское «Динамо» стало чемпионом Украины

«Динамо Киев» завоевало звание чемпиона Украины по итогам сезона-2024/25. В матче 29-го тура киевляне сыграли вничью с «Черноморцем» со счетом 1:1.

На счету «Динамо К», занимающего 1-е место в турнирной таблице, стало 69 очков. За тур до финиша турнира в Премьер-лиге команда стала недосягаемой для идущей на 2-й позиции «Александрии», набравшей 66 баллов.

При равенстве очков киевляне будут выше команды из Кировоградской области в турнирной таблице по результатам личных встреч (3:0 и 0:0).

«Шахтер», ранее завоевавший Кубок Украины, закончит сезон на 3-м месте.