- 19 сентября 2021
- 15:47 «Динамо» К пообещало содействие в следствии по делу об избиении фанатов «Александрии»
- 12:20 «Месили лежачих людей». Фанаты «Динамо» К и «Александрии» устроили драку во время матча УПЛ 7
- 21 июня 2020
- 00:27 Фото «Шахтер» под руководством португальца Каштру выиграл четвертый чемпионат Украины подряд
- 8 ноября 2019
- 01:00 Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Партизан», «Эспаньол» забил шесть мячей «Лудогорцу» и другие результаты 2
- 19 сентября 2019
- 23:58 Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» минимально победил «Астану» и другие результаты 1
- 15 сентября 2018
- 19:12 УПЛ. «Шахтер» победил «Александрию», «Ворскла» – «Карпаты» 1
- 25 августа 2018
- 21:34 УПЛ. «Александрия» обыграла «Ворсклу», «Динамо» сыграло вничью с «Черноморцем» 1
- 18 августа 2018
- 21:28 УПЛ. «Шахтер» обыграл «Львов» и остался на первой строчке, «Александрия» проиграла «Динамо» 1
- 12 августа 2018
- 21:22 УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат» 2
- 5 августа 2018
- 21:34 УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
- 28 июля 2018
- 21:26 УПЛ. «Динамо» обыграло «Львов», «Заря» проиграла «Александрии»
- 19 мая 2018
- 21:41 УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
- 12 мая 2018
- 18:59 УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу 1
- 28 апреля 2018
- 19:04 УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты 2
- 21 апреля 2018
- 18:50 УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
- 7 апреля 2018
- 21:58 УПЛ. «Динамо» разгромило «Зарю» и другие результаты
- 31 марта 2018
- 19:06 УПЛ. Гол Санчеса помог «Карпатам» победить «Черноморец» и другие результаты 2
- 10 марта 2018
- 20:01 УПЛ. «Сталь» обыграла «Звезду», «Александрия» и «Черноморец» голов не забили
- 24 февраля 2018
- 16:59 УПЛ. «Александрия» вырвала победу над «Мариуполем», «Карпаты» сыграли вничью с «Черноморцем»
- 17 февраля 2018
- 19:53 УПЛ. «Ворскла» победила «Верес»; «Сталь» обыграла «Александрию»
- 26 ноября 2017
- 22:36 УПЛ. «Динамо» обыграло «Сталь» и другие результаты
- 17 ноября 2017
- 21:50 УПЛ. «Шахтер» проиграл «Александрии»
- 4 ноября 2017
- 19:59 УПЛ. «Верес» сыграл вничью со «Звездой», «Александрия» — с «Черноморцем»
- 29 октября 2017
- 22:27 УПЛ. Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Карпатами» и другие результаты
- 21 октября 2017
- 21:34 УПЛ. «Звезда» уступила «Олимпику» из-за автогола на последней минуте и другие результаты
- 15 октября 2017
- 21:35 УПЛ. «Черноморец» обыграл киевское «Динамо» и другие результаты
- 30 сентября 2017
- 18:58 УПЛ. «Олимпик» и «Мариуполь» забили пять голов, «Александрия» сыграла вничью со «Звездой»