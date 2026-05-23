Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

23 мая, 11:50
Александрия
23.05.2026, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Кривбасс
81' М. Родригеш
70' Д. Майя
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
25
Николай Огарков
ЛАЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
22
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
37
Папа Яд
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
27
Даниил Ващенко
ОП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
99
Брайан Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
16
Тьяго Боржес
ЛЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
27
Ян Юрчек
ПЗ
21
Александр Каменский
ЛВ
22
Андрус Араухо
ОП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
10
Джованни Герберт
АП
18
Бар Лин
ПВ
10
Карлос Парако
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
17
Artur Andreichyk
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
90
Danyil Vlasiuk
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
44
Джоннатан Сильва
РФ
Кривбасс
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
1
Богдан Хома
ВР
15
Джозеф Джонс
ЦЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
28
Джоэль Майя
АП
25
Тимур Бутенко
ПВ
20
Матвей Боднар
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
2-2-1-3-2
77
86
Боль
22
Бехиратче
25
Огарков
27
Ващенко
40
Черныш
24
Туати
10
Булеца
37
Яд
99
Кастильо
14
Шулянский
4-1-1-3-1
30
Маханьков
27
Юрчек
3
Рохас
4
Виливальд
16
Боржес
22
Араухо
8
Шевченко
18
Лин
10
Герберт
21
Каменский
10
Парако
25
Огарков
90
90
25
Огарков
40
Черныш
15
Мишнев
15
Мишнев
40
Черныш
24
Туати
19
Родригеш
19
Родригеш
24
Туати
99
Кастильо
77
Кара
77
Кара
99
Кастильо
18
Лин
28
Майя
28
Майя
18
Лин
10
Герберт
25
Бутенко
25
Бутенко
10
Герберт
21
Каменский
20
Боднар
20
Боднар
21
Каменский
10
Парако
24
Мулик
24
Мулик
10
Парако
Остались в запасе
Александрия
Кривбасс
1
Виктор Долгий
ВР
17
Artur Andreichyk
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
44
Джоннатан Сильва
РФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
1
Богдан Хома
ВР
15
Джозеф Джонс
ЦЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
17
Artur Andreichyk
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
44
Джоннатан Сильва
РФ
Остались в запасе
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
1
Богдан Хома
ВР
15
Джозеф Джонс
ЦЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Александрия - Кривбасс
2
1
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Кривбасса», 30-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Кривбасс»

«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кривбасс Александрия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
2
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
1
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
2
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
14
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
7
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+