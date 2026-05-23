23.05.2026, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Украина. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Александрия
Александрия
2-2-1-3-2
77
86
Боль
22
Бехиратче
25
Огарков
27
Ващенко
40
Черныш
24
Туати
10
Булеца
37
Яд
99
Кастильо
14
Шулянский
4-1-1-3-1
30
Маханьков
27
Юрчек
3
Рохас
4
Виливальд
16
Боржес
22
Араухо
8
Шевченко
18
Лин
10
Герберт
21
Каменский
10
Парако
25
Огарков
90
90
25
Огарков
40
Черныш
15
Мишнев
15
Мишнев
40
Черныш
24
Туати
19
Родригеш
19
Родригеш
24
Туати
99
Кастильо
77
Кара
77
Кара
99
Кастильо
18
Лин
28
Майя
28
Майя
18
Лин
10
Герберт
25
Бутенко
25
Бутенко
10
Герберт
21
Каменский
20
Боднар
20
Боднар
21
Каменский
10
Парако
24
Мулик
24
Мулик
10
Парако
Остались в запасе
Александрия
Кривбасс
1
Виктор Долгий
ВР
17
Artur Andreichyk
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
44
Джоннатан Сильва
РФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
1
Богдан Хома
ВР
15
Джозеф Джонс
ЦЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
17
Artur Andreichyk
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
44
Джоннатан Сильва
РФ
Остались в запасе
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
1
Богдан Хома
ВР
15
Джозеф Джонс
ЦЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Александрия - Кривбасс
2
1
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Кривбасса», 30-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Кривбасс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»