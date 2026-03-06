Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Александрия» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2026

«Александрия» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2026

6 марта, 12:50
Александрия
06.03.2026, пятница, 14:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
61' Л. Траоре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
72
Makarenko Nazar
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
26
Мигель Кампуш
ЦЗ
50
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
20
Даниил Ващенко
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
71
Денис Шостак
АП
37
Папа Яд
ЛВ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
44
Джоннатан Сильва
РФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Невертон
ЛВ
30
Алиссон
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
61
Mykyta Stovba
ВР
5
Фернандо Энрике
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
49
Матеус Амарал
АП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
99
Брайан Кастильо
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
14
Исаке
АП
27
Олег Очеретко
АП
21
Артем Бондаренко
АП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
4-2-3-1
72
91
Бутко
50
Бехиратче
86
Боль
26
Кампуш
20
Ващенко
15
Мишнев
19
Родригеш
71
Шостак
37
Яд
44
Сильва
4-3-2-1
31
Ризнык
26
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
29
Назарина
10
Педриньо
6
Гомес
30
Алиссон
11
Невертон
2
Траоре
44
Сильва
5
Энрике
5
Энрике
44
Сильва
71
Шостак
40
Черныш
40
Черныш
71
Шостак
20
Ващенко
24
Туати
24
Туати
20
Ващенко
19
Родригеш
77
Кара
77
Кара
19
Родригеш
37
Яд
99
Кастильо
99
Кастильо
37
Яд
17
Тобиас
17
Тобиас
11
Невертон
14
Исаке
14
Исаке
11
Невертон
10
Педриньо
27
Очеретко
27
Очеретко
10
Педриньо
2
Траоре
9
Элиас
9
Элиас
2
Траоре
30
Алиссон
68
Оба
68
Оба
30
Алиссон
Остались в запасе
Александрия
Шахтер
1
Виктор Долгий
ВР
61
Mykyta Stovba
ВР
97
Nazar Prokopenko
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
49
Матеус Амарал
АП
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
61
Mykyta Stovba
ВР
97
Nazar Prokopenko
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
49
Матеус Амарал
АП
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Александрия - Шахтер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Шахтера», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Шахтер»

«Александрия» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Шахтер Александрия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
22:31
1
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
4
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
14
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
19:44
8
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
19:20
14
Все новости
Все новости
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
6
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
4
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка
16 апреля
3
⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет
7 апреля
23
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
28 марта
18
Сборную Украины ограбили в Европе
27 марта
26
ФотоВыступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»
14 марта
4
Мудрик тренируется с любителями
6 марта
«Александрия» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.48
6 марта
Зиньковский отказал украинскому топ-клубу в 2020 году: «Почему-то не тянуло»
5 марта
4
Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию
25 февраля
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+