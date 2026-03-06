06.03.2026, пятница, 14:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Украина. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Александрия
Александрия
4-2-3-1
72
91
Бутко
50
Бехиратче
86
Боль
26
Кампуш
20
Ващенко
15
Мишнев
19
Родригеш
71
Шостак
37
Яд
44
Сильва
4-3-2-1
31
Ризнык
26
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
29
Назарина
10
Педриньо
6
Гомес
30
Алиссон
11
Невертон
2
Траоре
44
Сильва
5
Энрике
5
Энрике
44
Сильва
71
Шостак
40
Черныш
40
Черныш
71
Шостак
20
Ващенко
24
Туати
24
Туати
20
Ващенко
19
Родригеш
77
Кара
77
Кара
19
Родригеш
37
Яд
99
Кастильо
99
Кастильо
37
Яд
17
Тобиас
17
Тобиас
11
Невертон
14
Исаке
14
Исаке
11
Невертон
10
Педриньо
27
Очеретко
27
Очеретко
10
Педриньо
2
Траоре
9
Элиас
9
Элиас
2
Траоре
30
Алиссон
68
Оба
68
Оба
30
Алиссон
Остались в запасе
Александрия
Шахтер
1
Виктор Долгий
ВР
61
Mykyta Stovba
ВР
97
Nazar Prokopenko
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
49
Матеус Амарал
АП
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
61
Mykyta Stovba
ВР
97
Nazar Prokopenko
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
49
Матеус Амарал
АП
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Александрия - Шахтер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Шахтера», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»