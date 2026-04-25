Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на заявление президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко.

– Андрей Шевченко недавно сказал, что возвращение России сейчас даже не обсуждается, а он сам говорил об этом с президентом ФИФА Джанни Инфантино. У Шевченко действительно есть какие-то рычаги давления?

– Он может много говорить. На мой взгляд, никакого влияния в ФИФА он не имеет. От Шевченко здесь ничего не зависит. Обсуждение нашего возвращения сейчас идет.