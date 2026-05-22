Карпин получит крупную сумму, если Россию допустят к отбору Евро-2028

Юрист, агент Антон Смирнов отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, что команду могут допустить до отбора Евро-2028.
«Я предлагаю Валерию Карпину, который витает в облаках и делает хорошую мину при плохой игре, беспроигрышную сделку.
Если Россию допустят к отбору на чемпионат Европы-2028, готов перевести тебе, Валера, 1 миллион рублей. Богаче ты не станешь, но богаче стану я, если в очередной раз будет доказана никчемность всех твоих и рфсовских высказываний.
От тебя мне ничего не надо. Если нас допустят, я с удовольствием переведу деньги.
Скриньте», – написал Смирнов.
- Команда Валерия Карпина 28 мая сыграет против Египта в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
- В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова