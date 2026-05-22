Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин получит крупную сумму, если Россию допустят к отбору Евро-2028

Карпин получит крупную сумму, если Россию допустят к отбору Евро-2028

Сегодня, 11:35
2

Юрист, агент Антон Смирнов отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, что команду могут допустить до отбора Евро-2028.

«Я предлагаю Валерию Карпину, который витает в облаках и делает хорошую мину при плохой игре, беспроигрышную сделку.

Если Россию допустят к отбору на чемпионат Европы-2028, готов перевести тебе, Валера, 1 миллион рублей. Богаче ты не станешь, но богаче стану я, если в очередной раз будет доказана никчемность всех твоих и рфсовских высказываний.

От тебя мне ничего не надо. Если нас допустят, я с удовольствием переведу деньги.

Скриньте», – написал Смирнов.

  • Команда Валерия Карпина 28 мая сыграет против Египта в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
  • В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.

Еще по теме:
Орлов объяснил, почему Карпин не вызвал Соболева в сборную России 5
Гусев рассказал о своих отношениях с Карпиным 3
Бубнов: «Всей стране непонятно, кого Карпин приглашает в сборную» 5
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1779441630
Юрист и агент Антон Смирнов такую чушь пишет , сбежав из дурдома , иначе даже представить нельзя . Покажи широту души русской , пообещай 10 лямов , ведь это ни к чему не обязывает , смелый ты наш .
Ответить
Император 1
1779442873
С таким тренером всё равно отбор не пройдём
Ответить
Главные новости
«Динамо» назначило нового тренера
14:18
Реакция Луиса Энрике на уход Гвардиолы из «Сити»: «Не верю и не хочу верить»
13:55
«Это было охренительно весело»: прощальный пост Гвардиолы с «Манчестер Сити»
13:43
1
Стала известна судьба Жиркова и Шаронова после ухода Гусева из «Динамо»
13:33
Фото«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении главного тренера
13:18
1
«Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы – он возглавлял клуб 10 лет
13:14
1
Семин прокомментировал уход Гусева из «Динамо»
12:47
2
Легионер «Локомотива» продлит контракт с удвоением зарплаты
12:36
1
Арбелоа объявил об уходе из «Реала»
12:23
Сборная Англии назвала итоговый состав на ЧМ-2026 – турнир пропустят звезды «Челси», «Сити» и «Реала»
12:10
7
Все новости
Все новости
Семин прокомментировал уход Гусева из «Динамо»
12:47
2
Легионер «Локомотива» продлит контракт с удвоением зарплаты
12:36
1
Газзаев раскрыл имя нового главного тренера «Динамо»
11:51
2
Рейтинг самых глупых кадровых решений сезона РПЛ
11:47
7
Гусев прокомментировал свой уход из «Динамо»
11:38
10
Карпин получит крупную сумму, если Россию допустят к отбору Евро-2028
11:35
2
Билялетдинов оценил возможный переход Батракова в «ПСЖ»
11:30
Бубнов рассказал, что будет с «Балтикой» в следующем сезоне
11:26
6
«Динамо» объявило об уходе Гусева
11:04
21
Пименов назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ – он из «Зенита»
09:52
1
У Кокорина есть несколько предложений из России, но они ему не интересы
09:42
7
Павлюченко – об Акинфееве: «Мог пять раз выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»
09:24
19
Талалаев заявил, что «Балтика» стала играть хуже из-за своих болельщиков
08:42
17
В «Урале» высказались о возможном увольнении Березуцкого
08:30
2
СпецпроектТолько фанаты РПЛ наберут 10/10: угадайте московский клуб по факту
08:15
4
Не играющий с октября Самошников принял решение по будущему в «Спартаке»
01:42
18
Жена Соболева сделала надменное заявление о чемпионстве «Зенита»
01:27
14
Первый летний новичок «Зенита» проходит медосмотр в Петербурге
00:40
4
Кузяев может покинуть «Рубин» и вернуться в Европу
00:14
13
Талалаев зарабатывает на трансферах «Балтики»
Вчера, 22:52
17
«Зенит» начал переговоры о трансфере бразильского защитника
Вчера, 22:34
8
«Спартак» не оправдал ожиданий Павлюченко
Вчера, 22:13
11
«Трабзонспор» назвал «Зениту» цену на Фелипе Аугусто
Вчера, 21:11
4
Семак сказал, чем уникально чемпионство «Зенита»
Вчера, 20:57
Дурану не разрешили тренироваться со сборной Колумбии
Вчера, 20:45
4
Илья Мэддисон – о новом тренере «Динамо»: «Даже хуже Карпина»
Вчера, 19:54
12
ВидеоГазизов оценил скандальный гол в матче «Урал» – «Динамо Мх»
Вчера, 19:37
Орлов объяснил, почему Карпин не вызвал Соболева в сборную России
Вчера, 19:25
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 