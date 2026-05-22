Арбелоа объявил об уходе из «Реала»

Сегодня, 12:23

Альваро Арбелоа покидает пост главного тренера «Реала».

Испанский специалист на сегодняшней пресс-конференции заявил, что уйдет из клуба после матча 38-го тура Примеры против «Атлетика».

«Да, я ухожу. Я делал то, во что верил, а не потому, что меня заставляли это делать.

Я знаю, в каком состоянии находилась команда, когда я пришел, с чем мне пришлось столкнуться. Если бы я начал с самого начала, все было бы по-другому. Но это то, что мне выпало, и я старался делать все, что в моих силах. Не по-своему, но наилучшим из возможных способов. Мы многое сделали хорошо, и я доволен тем, чего мы достигли.

Надеюсь, мы еще увидимся. Я всегда считал «Мадрид» своим домом. Я был здесь 20 лет – да, это мой дом.

Это мой последний матч в этом сезоне, я не знаю, будет ли он последним в моей жизни в качестве тренера «Реала», никогда не знаешь наверняка. Я постараюсь насладиться им. И я сосредоточен на победе.

Я здесь не для того, чтобы говорить о возможных вариантах. У Моуринью фантастический тренерский штаб, его очень хорошо поддерживают. Если он придет, то придет со своими людьми, как и должно быть. У меня нет возможности присоединиться к нему.

Эти четыре месяца я думал о «Реале», теперь пора подумать о себе. Я сделал этот шаг, я чувствую себя готовым к новым вызовам», – сказал Арбелоа.

  • Арбелоа возглавил «Реал» в январе, сменив Хаби Алонсо.
  • Его статистика в мадридской команде: 21 матч, 13 побед, 1 ничья, 7 поражений.
  • «Реал» в ближайшее время возглавит Жозе Моуринью.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Арбелоа Альваро
