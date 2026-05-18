Гризманн в слезах покаялся за трансфер в «Барселону»

Нападающий Антуан Гризманн попрощался с болельщиками «Атлетико». Он покаялся за трансфер в «Барселону» в 2019 году.
«Я совершил ошибку, был очень молод − не осознавал, сколько любви вы мне дарили. Но я одумался и сделал все, чтобы вернуться. Простите меня еще раз...» – сказал Гризманн в адрес стадиона «Атлетико».
- «Барселона» купила Гризманна за 120 миллионов евро.
- Затем в 2023 году «Атлетико» вернул игрока за 22 миллиона.
- За «Барсу» француз провел 102 матча, забил 35 голов, сделал 17 ассистов.
