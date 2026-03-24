«До последнего вздоха»: Гризманн трогательно попрощался с «Атлетико»

«Атлетико» опубликовал прощальное письмо нападающего Антуана Гризманна.
Сегодня клуб подтвердил, что 35-летний футболист после завершения сезона-2025/26 перейдет в «Орландо Сити».
«Нелегко выразить словами то, что я чувствую, потому что этот клуб – мой дом, а вы – моя семья. Это было невероятное путешествие, полное незабываемых матчей, голов, радости и страсти, которые могут понять только те из нас, кто по-настоящему чувствует себя частью «Атлетико».
Но давайте пока оставим будущее в будущем, потому что я еще не ухожу. Я проведу еще несколько месяцев в этой футболке, у меня есть несколько месяцев, чтобы выложиться по полной как на нашем стадионе, так и на выезде, выиграть Кубок Испании и мечтать о том, чтобы пройти как можно дальше в Лиге чемпионов.
У нас еще есть много возможностей быть счастливыми. Я хочу, чтобы каждая минута, которую я проведу здесь, была посвящена этой эмблеме. Лучшее еще впереди. Мы сделаем это вместе, как всегда.
Мое настоящее будет красно-белым до последнего вздоха в сезоне 2026 года. И мое сердце останется таким навсегда. Вперед, «Атлетико» ❤️🤍», – говорится в письме.
- Гризманн проводит десятый сезон в «Атлетико».
- Его статистика: 488 матчей, 211 голов, 97 ассистов.
- Француз стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико», опередив Луиса Арагонеса (173 мяча).
- С командой Антуан выиграл три трофея – Суперкубок Испании в 2014 году, а также Лигу Европы и Суперкубок Европы в 2018-м.