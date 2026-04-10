Игрок «Барселоны» может перейти в «Атлетико»

«Атлетико» проявляет заинтересованность в полузащитнике «Барселоны» Марке Бернале.
Спортивный директор мадридцев Матеу Алемани провел встречу с агентом 18-летнего футболиста.
«Атлетико» ожидает, что «Барселона» летом будет рада продать нескольких футболистов и Берналь окажется среди таковых. В то же время главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик включает Берналя в свои планы. Сейчас Марк травмирован.
- Всего в этом сезоне Марк провел 17 матчей в чемпионате, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Берналь – воспитанник «Барсы».
- «Барселона» и «Атлетико» сейчас играют между собой в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Источник: AS