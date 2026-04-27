Известен окончательный диагноз Мбаппе

«Реал» сообщил точный диагноз нападающего Килиана Мбаппе.
«По результатам обследования, проведенного сегодня медицинской службой «Реала» в отношении нашего игрока Килиана Мбаппе, у него диагностирована травма полусухожильной мышцы левой ноги.
Ждем результатов лечения», – написали мадридцы.
- В этом сезоне Мбаппе забил 41 гол и сделал 6 ассистов в 41 матче.
- Форвард не смог доиграть встречу 32-го тура Примеры против «Бетиса» (1:1).
- Для него это четвертое повреждение в сезоне-2025/26.
Источник: официальный сайт «Реала»