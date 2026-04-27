Известен окончательный диагноз Мбаппе

Сегодня, 14:25
2

«Реал» сообщил точный диагноз нападающего Килиана Мбаппе.

«По результатам обследования, проведенного сегодня медицинской службой «Реала» в отношении нашего игрока Килиана Мбаппе, у него диагностирована травма полусухожильной мышцы левой ноги.

Ждем результатов лечения», – написали мадридцы.

  • В этом сезоне Мбаппе забил 41 гол и сделал 6 ассистов в 41 матче.
  • Форвард не смог доиграть встречу 32-го тура Примеры против «Бетиса» (1:1).
  • Для него это четвертое повреждение в сезоне-2025/26.

Еще по теме:
Назван предварительный диагноз Мбаппе 1
Мбаппе получил четвертую травму за сезон
Мбаппе не попал в топ-10 лучших французских игроков в истории 3
Источник: официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал Мбаппе Килиан
Главные новости
Мажич поставил точку в спорах насчет пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локо»
16:55
5
Вердикт Мажича по пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
16:17
17
Радимов прокомментировал вступление Соболева в Клуб Григория Федотова
15:48
4
Барко опередил Черенкова по важному показателю
15:23
1
Гаттузо ответил на вопрос о работе в России
15:11
1
Дивеев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
15:08
7
Новая информация об отставке Шпилевского из «Пари НН»
15:03
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
14:31
Акинфеев отреагировал на информацию о товарном знаке «нога бога»
14:00
6
Луис Энрике раскрыл, хочет ли уйти из «Зенита»
13:40
11
Все новости
Все новости
«Реал» готов продать форварда за 60 миллионов
12:42
3
18-летний Ямаль опередил Роналду по значимому показателю
Вчера, 11:06
«Реал» хочет назначить тренерский тандем
Вчера, 09:17
5
Примера. «Барселона» разобралась с «Хетафе» (2:0), отрыв от «Реала» – 11 очков
25 апреля
1
В Испании назвали имя следующего тренера «Реала»
25 апреля
2
Арбелоа назвал игрока, не соответствующего требованиям «Реала»
25 апреля
4
Назван предварительный диагноз Мбаппе
25 апреля
1
Арбелоа обрушился на судей после ничьей «Реала» с «Бетисом»
25 апреля
5
Мбаппе получил четвертую травму за сезон
25 апреля
Стала известна позиция Моуринью по возвращению в «Реал»
24 апреля
«Барселона» рассмотрит покупку игрока «Сосьедада»
24 апреля
1
Винисиус дал окончательный ответ «Реалу» по поводу продления контракта
23 апреля
1
В «Барселоне» побили рекорд Месси по числу титулов
23 апреля
1
ФотоКуртуа сходил на теннисный матч первой ракетки мира из Беларуси
23 апреля
2
Реакция Ямаля на травму, из-за которой он выбыл до конца сезона
23 апреля
1
Арбелоа отреагировал на лайк Мбаппе под постом о приглашении другого тренера в «Реал»
23 апреля
Заявление «Барселоны» о серьезной травме Ямаля
23 апреля
1
Два игрока «Реала» выбыли до конца сезона
23 апреля
Тренер «Барселоны» потребовал объяснений от судей после игры с «Сельтой»
23 апреля
Ямаль рискует пропустить остаток сезона и часть ЧМ-2026
23 апреля
2
Примера. «Барселона» выиграла у «Сельты»; Ямаль травмировался, забив пенальти
23 апреля
Примера. «Атлетико» уступил команде из зоны вылета
22 апреля
«Реалу» предложили шесть тренеров
22 апреля
4
ФотоРеакция Мбаппе на возможное возвращение Моуринью в «Реал»
22 апреля
4
«Барселона» рассматривает двух вингеров на замену Рэшфорду
22 апреля
2
Стало известно, что президент «Реала» считает своей ошибкой в этом сезоне
22 апреля
3
Арбелоа отреагировал на недовольство Беллингема
22 апреля
Все новости
