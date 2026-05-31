В трансляции финала ЛЧ не показали Сафонова после выигранной серии пенальти

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев обратил внимание на низкое качество трансляции финала Лиги чемпионов.

«Посмотрел в повторе концовку финала, когда, наконец, отвис интернет…

Ну какой же идиот режиссер трансляции! Бро, вратарь, ВРАТАРЬ, не важно, как его фамилия, ВРАТАРЬ выиграл серию пенальти (а кто, если не он?) и кого ты показываешь? Кого угодно, кроме вратаря.

Один смазанный план Сафонова на газоне. И всe?! Кого угодно потом показывал. Это дисквалификация. Просто идиот», – написал Черданцев.