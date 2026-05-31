  В трансляции финала ЛЧ не показали Сафонова после выигранной серии пенальти

В трансляции финала ЛЧ не показали Сафонова после выигранной серии пенальти

Сегодня, 10:12
6

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев обратил внимание на низкое качество трансляции финала Лиги чемпионов.

«Посмотрел в повторе концовку финала, когда, наконец, отвис интернет…

Ну какой же идиот режиссер трансляции! Бро, вратарь, ВРАТАРЬ, не важно, как его фамилия, ВРАТАРЬ выиграл серию пенальти (а кто, если не он?) и кого ты показываешь? Кого угодно, кроме вратаря.

Один смазанный план Сафонова на газоне. И всe?! Кого угодно потом показывал. Это дисквалификация. Просто идиот», – написал Черданцев.

  • «ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
  • В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.

Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Пингвины Антарктиды/Форпо
1780212596
РФСПРФ ГРФ Празднование победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов сопровождалось беспорядками во Франции. После финала против «Арсенала» в Париже и других городах были зафиксированы столкновения с полицией, повреждения автомобилей и торговых точек, пишет Le Figaro. По данным французских СМИ, после матча по всей стране были задержаны более 400 человек. В Париже основные очаги напряжения возникли в районах Елисейских Полей и стадиона «Парк де Пренс», где болельщики собрались после окончания встречи. СМИ сообщали о применении пиротехники, поджогах, поврежденных витринах и атаках на сотрудников полиции. Власти заранее усилили меры безопасности: к финалу были мобилизованы тысячи полицейских и жандармов. ⚽
Ответить
...уефан
1780213481
...п*здит Чердак! Смотрел матч на ирландском канале, был Сафонов в трансляции после серии пенальти...
Ответить
Skull_Boy
1780215425
Пока идиотов только два, где 1й идиот имеет фамилию на букву Г, а второй идиот видео про хейтеров выложил, у которого статистика ОДИН УДАР ОДИН ГОЛ с КПД -100%
Ответить
Давид59
1780216461
Всех показали. Каким местом он смотрел? Что-то с Чердаком случилось. Лексика странная. Может это не он писал? Может кто-то в его аккаунт влез? Чердак, вроде, грамотный журналист.
Ответить
Play
1780217589
Ну Черданцеву по должности положено накидывать г*внеца на Окко. Ж*па то горит у Матч тв. Нормально в этом году отработали в техническом плане, были пара-тройка секундных подвисаний в первом тайме, после перерыва всё отлично. Если бы ещё Черчесова не приглашали в студию, вообще респект бы был Окко. Ну и, я думаю, что если бы Сафонов два удара потащил, а не футболисты Арсенала смазали, то его бы показывали сильно больше. А так, говорить, что Сафонов выиграл серию пенальти, это сильно тянуть за уши.
Ответить
Hector вернулся
1780226891
Что за бред чердак? Смотрел трансляцию на окко. Всё там норм и Сафонова показали. И как хорошо что у окко права на трансляцию ЛЧ, а не у вашего конченного срач тв. Там хоть можно спокойно посмотреть футбик с адекватными коментаторами. И не видно твоей тупой рожи и завывания в трансляции, как будто яйца отрывают. И хихикающего как гиена гнидыча. Деградирует и дальше в своём хаспром срач тв.
Ответить
