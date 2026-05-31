В трансляции финала ЛЧ не показали Сафонова после выигранной серии пенальти

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев обратил внимание на низкое качество трансляции финала Лиги чемпионов.
«Посмотрел в повторе концовку финала, когда, наконец, отвис интернет…
Ну какой же идиот режиссер трансляции! Бро, вратарь, ВРАТАРЬ, не важно, как его фамилия, ВРАТАРЬ выиграл серию пенальти (а кто, если не он?) и кого ты показываешь? Кого угодно, кроме вратаря.
Один смазанный план Сафонова на газоне. И всe?! Кого угодно потом показывал. Это дисквалификация. Просто идиот», – написал Черданцев.
- «ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
- В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева