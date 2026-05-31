Мостовой ответил, превзошел ли Сафонов Акинфеева

Александр Мостовой сравнил достижения российских вратарей Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.

Сафонов выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ» во втором сезоне подряд.

В ЛЧ-2025/26 он был основным голкипером в течение всего плей-офф.

Матвей пропустил 13 голов в 11 матчах завершившегося розыгрыша главного еврокубка.

«По моему мнению, Сафонов не превзошел Акинфеева, став двукратным победителем Лиги чемпионов, потому что Матвей играет на высочайшем уровне чуть больше пяти лет, в то время как Игорь – более 20», – заявил Мостовой.