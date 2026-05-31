Мостовой ответил, превзошел ли Сафонов Акинфеева

Сегодня, 01:36
11

Александр Мостовой сравнил достижения российских вратарей Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.

  • Сафонов выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ» во втором сезоне подряд.
  • В ЛЧ-2025/26 он был основным голкипером в течение всего плей-офф.
  • Матвей пропустил 13 голов в 11 матчах завершившегося розыгрыша главного еврокубка.

«По моему мнению, Сафонов не превзошел Акинфеева, став двукратным победителем Лиги чемпионов, потому что Матвей играет на высочайшем уровне чуть больше пяти лет, в то время как Игорь – более 20», – заявил Мостовой.

Источник: «РБ Спорт»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал ПСЖ Акинфеев Игорь Сафонов Матвей Мостовой Александр
Комментарии (11)
алдан2014
1780182146
2 Еврокубка за два сезона. У Акинфеева один за 20 лет. Мостовой,ты в школе прогуливал уроки?
Ответить
Hector вернулся
1780184254
Пусть ещё им писуны померяет
Ответить
Snek
1780188343
Сафонов не только Акинфеева превзошёл, но и вообще всех ногомячитов РФ. Он выиграл ЛЧ дважды. Аленичев выиграл один раз если что.
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1780190670
Причем тут то, сколько человек провел на высшем уровне сезонов, и то, чего он достиг? Сафонов за два сезона добился того, чего не добивались все остальные вместе взятые, и это факт, против которого тупо спорить. А если так рассуждать, то Сафонов не превзошел и Филимонова, и Овчинникова, и ещё кого-нибудь там. Но это бред. Сафонов — самый титулованный игрок за всю историю нашей стороны, и это факт, и превзойти в этом Сафонова вряд ли кому удастся.
Ответить
Бумбраш
1780192340
Не корректно сравнивать,у каждого из киперов а ЛЧ свои рекорды
Ответить
evgevg13
1780199427
Смешно. Во первых, Акинфеев отыграл всю карьеру на уровне РПЛ, что можно с натяжкой назвать просто высоким. Ну и немного в сборной. Во вторых, по его логике Шунин гораздо превзошёл Акинфеева.
Ответить
R_a_i_n
1780201984
Матвей играет на высочайшем уровне, а Конифей балетом занимается)
Ответить
SLADE2019
1780211774
Тупой вопрос (если он конечно был), тупой (извини Мостовой) ответ. Все нормально, как говорится, каков привет. А эта ситуация - лишнее свидетельство тому, что если футболиста зовут в топ-клуб, то надо идти и не задумываться. Уверен, что Акинфеев сам это уяснил.
Ответить
odessakmv
1780221617
думаю Акинфеев поменял бы 10 сезонов в ЦСКА на 2 Таких сезона в ПСЖ
Ответить
Hector вернулся
1780224541
Скоро гундявый эксперт с пачкой чипсов вылезет и будет скавчать что он лучший россиянин игравший в Европе и он большего достиг.
Ответить
