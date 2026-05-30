Мостовой определил условие, чтобы Сафонов стал игроком века в России

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о фигуре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Конечно, победа в Лиге чемпионов не сделает Сафонова лучшим российским футболистом XXI века в Европе. Для этого ему надо лет пять как минимум быть основным вратарем своего клуба и выигрывать трофеи. Так везде в Европе и мире.
Пока что Матвей далек от этого, но все в его руках», – сказал Мостовой.
- Решающий матч Лиги чемпионов состоится сегодня, 30 мая, на «Пушкаш Арене» в Будапеште. В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч одолел «Баварию» (6:5), а «Арсенал» прошел мадридский «Атлетико» (2:1).
- За парижан выступают двое бывших игроков РПЛ – грузинский вингер Хвича Кварацхелия и российский вратарь Матвей Сафонов.
- Матч начнется в 19:00 мск.
Источник: «РБ Спорт»