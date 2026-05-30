Мостовой определил условие, чтобы Сафонов стал игроком века в России

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о фигуре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Конечно, победа в Лиге чемпионов не сделает Сафонова лучшим российским футболистом XXI века в Европе. Для этого ему надо лет пять как минимум быть основным вратарем своего клуба и выигрывать трофеи. Так везде в Европе и мире.

Пока что Матвей далек от этого, но все в его руках», – сказал Мостовой.