Познер объяснил, почему Сафонова критикуют во Франции

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал, что французские СМИ несправедливы к вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову из-за его национальности.
– Для многих россиян этот матч [финал Лиги чемпионов] привлекателен еще и благодаря Матвею Сафонову.
– Да, это здорово, что наш вратарь сыграет в финале. Правда, пишут про него во Франции... Как всегда почти пишут сейчас о русских. Хорошо писать считается неловким и неприличным.
Я читал довольно много статей о «ПСЖ»: хвалят многих, но единственным слабым местом называют вратаря. А я видел несколько игр, где он просто отлично сыграл! И, конечно, это усиливает мою симпатию.
– А нам казалось, в Париже Матвея полюбили...
– Несомненно, многие оценивают его высоко. И было бы странно, если бы было наоборот. Но я читал несколько статей, в которых утверждалось, что все-таки он вызывает некоторую неуверенность. Но мне это кажется скорее политической историей, нежели спортивной.
Мне очень нравится, как он играет. И сейчас ему предстоит серьезнейшая проверка. Я не представляю, какие нервы должны быть у человека, когда он защищает ворота команды, вышедшей в финал Лиги чемпионов.
– Не кажется ли вам, что Матвей всегда очень спокоен?
– Это правда. Он так выглядит внешне. А что происходит внутри? Но умение сохранять внешнее спокойствие хорошо сказывается на команде и в то же время неприятно для противника.
На самом деле, я глубоко убежден в том, что он очень волнуется. А если нет, то это не человек, а робот. Но Матвей не робот.
- 27-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ».
- Он стал основным голкипером парижан в январе, выиграв конкуренцию у Люка Шевалье.
- Финал ЛЧ пройдет в субботу, 30 мая, в 19:00 мск – «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом» в Будапеште.