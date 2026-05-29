Познер объяснил, почему Сафонова критикуют во Франции

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал, что французские СМИ несправедливы к вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову из-за его национальности.

– Для многих россиян этот матч [финал Лиги чемпионов] привлекателен еще и благодаря Матвею Сафонову.

– Да, это здорово, что наш вратарь сыграет в финале. Правда, пишут про него во Франции... Как всегда почти пишут сейчас о русских. Хорошо писать считается неловким и неприличным.

Я читал довольно много статей о «ПСЖ»: хвалят многих, но единственным слабым местом называют вратаря. А я видел несколько игр, где он просто отлично сыграл! И, конечно, это усиливает мою симпатию.

– А нам казалось, в Париже Матвея полюбили...

– Несомненно, многие оценивают его высоко. И было бы странно, если бы было наоборот. Но я читал несколько статей, в которых утверждалось, что все-таки он вызывает некоторую неуверенность. Но мне это кажется скорее политической историей, нежели спортивной.

Мне очень нравится, как он играет. И сейчас ему предстоит серьезнейшая проверка. Я не представляю, какие нервы должны быть у человека, когда он защищает ворота команды, вышедшей в финал Лиги чемпионов.

– Не кажется ли вам, что Матвей всегда очень спокоен?

– Это правда. Он так выглядит внешне. А что происходит внутри? Но умение сохранять внешнее спокойствие хорошо сказывается на команде и в то же время неприятно для противника.

На самом деле, я глубоко убежден в том, что он очень волнуется. А если нет, то это не человек, а робот. Но Матвей не робот.