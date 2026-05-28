Назван тренер, который возглавит «Монако» Головина

Новым главным тренером «Монако» назначат Филипе Луиса.
Бразилец согласовал с клубом контракт до середины 2028 года.
Ранее стало известно, что «Монако» уволит нынешнего тренера Себастьяна Поконьоли, который возглавлял команду с октября 2025 года.
Филипе Луиса связывали с возможным назначением в «Байер» и «Челси», который в итоге сделал выбор в пользу Хаби Алонсо. В марте он был уволен из «Фламенго», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Бразилии, а также Кубок Либертадорес.
- «Монако» в минувшем сезоне занял 7-е место в Лиге 1. Клуб сыграет в 4-м отборочном раунде Лиги конференций.
- За клуб с 2018 года выступает российский полузащитник Александр Головин.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X