Назван тренер, который возглавит «Монако» Головина

Новым главным тренером «Монако» назначат Филипе Луиса.

Бразилец согласовал с клубом контракт до середины 2028 года.

Ранее стало известно, что «Монако» уволит нынешнего тренера Себастьяна Поконьоли, который возглавлял команду с октября 2025 года.

Филипе Луиса связывали с возможным назначением в «Байер» и «Челси», который в итоге сделал выбор в пользу Хаби Алонсо. В марте он был уволен из «Фламенго», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Бразилии, а также Кубок Либертадорес.