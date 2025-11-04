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Команды
Монако
Филипе Луис
Филипе Луис
Монако
Бразилия
9 августа 1985 (41)
Тренер
Статистика
Новости
Тренер «Монако» объяснился за странную позицию для Головина
19 сентября
Тренер «Монако» сделал заявление о будущем Головина в клубе
5 сентября
1
Экс-защитник сборной Бразилии возглавил «Монако» Головина
6 июля
Назван тренер, который возглавит «Монако» Головина
28 мая
«Челси» рассматривает бразильского тренера
10 мая
1
«Бенфика» рассматривает трех тренеров на замену Моуринью
1 мая
1
Чемпион Бразилии уволил тренера после победы со счетом 8:0
3 марта
Филипе Луис назвал лучшего футболиста в истории: «Пока никто и близко не подобрался»
2025.11.04 17:20
3
Тренер «Фламенго» отрицает трансфер Жерсона в «Зенит»
2025.06.17 00:50
5
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