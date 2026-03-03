Чемпион Бразилии уволил тренера после победы со счетом 8:0

«Фламенго» заявил об уходе Филипе Луиса с поста главного тренера команды.

«Фламенго» благодарит бывшего футболиста и тренера Филипе Луиса за все, что было достигнуто и пережито в ходе этого пути. Клуб желает ему успехов и удачи в продолжении профессиональной карьеры», – говорится в заявлении клуба.

Вместе с главным тренером клуб покинут один из его помощников Иван Паланко и тренер по физической подготовке Диогу Линьярис.

«Фламенго» в прошлом году стал чемпионом Бразилии.

Филипе Луис возглавлял команду с сентября 2024 года. Под его руководством клуб выиграл 4 трофея, включая Кубок Либертадорес.