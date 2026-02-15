Халк сделал хет-трик, забив один из голов с 30 метров

15 февраля, 13:08
6

Нападющий «Атлетико Минейро» Халк забил 3 гола в гостевом матче чемпионата штата Минас-Жейрас с «Итабириту».

На 31-й минуте экс-игрок «Зенита» забил гол дальним ударом со штрафного. Затем 39-летний форвард отличился с игры на 52-й минуте, а на 61-й реализовал пенальти.

Свой первый гол за «Атлетико Минейро» также забил экс-нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, перешедший в бразильский клуб этой зимой. Он реализовал пенальти на 72-й минуте.

«Атлетико Минейро» одержал победу со счетом 7:2.

  • Халк в этом матче забил 33-й гол со штрафного в карьере.
  • В 2026 году он забил 5 голов и сделал 1 ассист в 8 матчах.

Источник: «Бомбардир»
Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Зенит Халк Кассьерра Матео
Комментарии (6)
k611
1771151475
Мастерство есть мастерство...
Император 1
1771153809
Поздравляю
Юбиляр
1771155454
Да - пушка там серьезная!...
DMитрий
1771164868
Эх Халушка... Сдались тебе тогда эти "косоглазые юани"! Мог бы нас ещё так порадовать. P.S. Перед монитором легко мечтать.
Рыло свина
1771183534
Пригодился бы и сейчас такой игрок Зениту. А Соболь уже корни в газон пустил, ни мозга ни удара нет.
