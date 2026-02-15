Халк сделал хет-трик, забив один из голов с 30 метров

Нападющий «Атлетико Минейро» Халк забил 3 гола в гостевом матче чемпионата штата Минас-Жейрас с «Итабириту».
На 31-й минуте экс-игрок «Зенита» забил гол дальним ударом со штрафного. Затем 39-летний форвард отличился с игры на 52-й минуте, а на 61-й реализовал пенальти.
Свой первый гол за «Атлетико Минейро» также забил экс-нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, перешедший в бразильский клуб этой зимой. Он реализовал пенальти на 72-й минуте.
«Атлетико Минейро» одержал победу со счетом 7:2.
- Халк в этом матче забил 33-й гол со штрафного в карьере.
- В 2026 году он забил 5 голов и сделал 1 ассист в 8 матчах.
