Вагнер Лав высказался о завершении карьеры

Нападающий «Ретро» Вагнер Лав прокомментировал завршение игровой карьеры.

«Сегодня один из самых эмоциональных дней в моей жизни. После стольких лет, когда я жил футболом, пришло время официально закончить карьеру на поле.

Это были годы борьбы, самоотдачи, безмерных радостей, а также многих испытаний, которые заставляли меня расти как спортсмена и как человека. Тот парень из Бангу, который мечтал играть в мяч, никогда не мог представить, что проживет все, что я пережил: носить такие важные футболки, забивать решающие голы, выигрывать титулы и чувствовать любовь болельщиков, Это то, что я буду носить с собой вечно.

Хочу поблагодарить в первую очередь бога и мою семью, которые всегда были рядом со мной во все времена, и все клубы, которые были частью моей истории. Одноклубникам, тренерам, персоналу и главное болельщикам: вы были важнейшей частью этого пути. Каждый радостный крик после гола, каждое проявление поддержки после побед и даже в трудные минуты – все это стоило того.

Я ухожу с поля с сердцем, полным благодарности, и с чувством выполненного долга. Футбол дал мне все, а я старался отплатить ему любовью, самоотдачей и множеством голов.

На этом любовь к полю заканчивается, но страсть к футболу останется навсегда. Спасибо огромное за все!» – написал 41-летний Вагнер Лав на своей странице в инстаграме.

В последнем матче за «Ретро» бразилец забил гол, который стал для него 423-м в карьере. Сообщалось, что теперь он станет помощником главного тренера «Ретро».