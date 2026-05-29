Дани Алвес дал совет сборной Бразилии перед ЧМ-2026

Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес посоветовал тренерскому штабу национальной команды сделать Неймара центральной фигурой в составе на чемпионате мира.
«Если Бразилия хочет победить, ей нужно играть за Неймара. Аргентина снова начала брать титулы, когда поняла, что Месси – это Месси», – сказал Алвес.
- Бразилия сыграет на групповом этапе ЧМ-2026 с Марокко, Гаити и Шотландией.
- Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.
- Неймар не играл за сборную с октября 2023 года.
- Он лучший бомбардир в истории «селесао» с 79 голами в 128 матчах.
- Бразильцы не становились чемпионами мира с 2002 года.
Источник: El Chiringuito TV