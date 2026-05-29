Дани Алвес дал совет сборной Бразилии перед ЧМ-2026

Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес посоветовал тренерскому штабу национальной команды сделать Неймара центральной фигурой в составе на чемпионате мира.

«Если Бразилия хочет победить, ей нужно играть за Неймара. Аргентина снова начала брать титулы, когда поняла, что Месси – это Месси», – сказал Алвес.