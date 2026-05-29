Дани Алвес дал совет сборной Бразилии перед ЧМ-2026

Вчера, 22:47
1

Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес посоветовал тренерскому штабу национальной команды сделать Неймара центральной фигурой в составе на чемпионате мира.

«Если Бразилия хочет победить, ей нужно играть за Неймара. Аргентина снова начала брать титулы, когда поняла, что Месси – это Месси», – сказал Алвес.

  • Бразилия сыграет на групповом этапе ЧМ-2026 с Марокко, Гаити и Шотландией.
  • Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.
  • Неймар не играл за сборную с октября 2023 года.
  • Он лучший бомбардир в истории «селесао» с 79 голами в 128 матчах.
  • Бразильцы не становились чемпионами мира с 2002 года.

Источник: El Chiringuito TV
Бразилия. Серия А Чемпионат мира Сантос Бразилия Алвес Дани Неймар
Бумбраш
1780120276
Дани Алвес дал совет сборной Бразилии перед ЧМ-2026:"главное зинаидовцев не выпускайте,они без судей ничего не могут"
