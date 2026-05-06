Сын Робиньо рассказал о конфликте с Неймаром

6 мая, 17:08

Вингер «Сантоса» Робиньо-младший рассказал о конфликте с нападающим команды Неймаром.

«Конечно, эта ситуация меня расстроила, потому что он был моим кумиром с детства. Я очень люблю этого парня. Когда мне было 8 лет, он сделал мне первый подарок – футболку. Я сильно расплакался и храню ее по сей день.

Эта ситуация приобрела слишком большие масштабы. Пускай это и была ошибка, он уже извинился, и ему хватило мужества, чтобы признать это. Мне также хватило мужества подойти к нему и поговорить.

Мы поговорили, и теперь все в порядке. Люди вокруг нас говорят много неправды, и грустно видеть, что эту ситуацию вынесли на такой уровень. Но я спокоен, мы уже поговорили, он мне очень нравится, и все улажено», – сказал Робиньо-младший.

  • 3 мая между игроками произошла стычка на тренировке. 34-летний Неймар был недоволен тем, что 18-летний вингер обыграл его, и посчитал это проявлением неуважения, попросив «играть спокойнее». Конфликт перерос в небольшую потасовку с толчками. По словам очевидцев, Неймар сначала сделал подножку сопернику, а затем, возможно, даже ударил его.
  • Сообщалось, что сын экс-форварда «Милана» и «Манчестер Сити» Робиньо запросил встречу с руководством клуба и может расторгнуть контракт.

Источник: Terra
Бразилия. Серия А Сантос Робиньо Неймар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
