Сын Робиньо рассказал о конфликте с Неймаром

Вингер «Сантоса» Робиньо-младший рассказал о конфликте с нападающим команды Неймаром.

«Конечно, эта ситуация меня расстроила, потому что он был моим кумиром с детства. Я очень люблю этого парня. Когда мне было 8 лет, он сделал мне первый подарок – футболку. Я сильно расплакался и храню ее по сей день.

Эта ситуация приобрела слишком большие масштабы. Пускай это и была ошибка, он уже извинился, и ему хватило мужества, чтобы признать это. Мне также хватило мужества подойти к нему и поговорить.

Мы поговорили, и теперь все в порядке. Люди вокруг нас говорят много неправды, и грустно видеть, что эту ситуацию вынесли на такой уровень. Но я спокоен, мы уже поговорили, он мне очень нравится, и все улажено», – сказал Робиньо-младший.