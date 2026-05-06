Бубнов отреагировал на слова Ловчева про Барко

6 мая, 17:21
10

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов ответил на высказывание экс-игрока красно-белых Евгения Ловчева о полузащитнике москвичей Эсекьеле Барко.

«Меня убил Евгений Серафимович [Ловчев]. Он сказал… Как же он Барко назвал… То ли бестолковым, то ли говeным футболистом [смеeтся]. Представляешь? Если Барко у вас говeный футболист, то у вас вся команда говeная», – сказал Бубнов.

  • Ловчев назвал Барко тупым футболистом, комментируя допущенную игроком ошибку, приведшую к назначению пенальти в ворота «Спартака» в матче 28-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
  • 27-летний аргентинец в этом сезоне провел за красно-белых 34 игры, забил 8 голов, сделал 8 ассистов.

Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель Ловчев Евгений Бубнов Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alp
1778078943
самое смешное из всего этого, что оба правы.
Литейный 4 (returned)
1778079718
В целом про команду Бубен прав. Говеная. Гыгыгы
СильныйМозг
1778080257
:)))) До них только дошло? Чисто, петушиное логово!
Прокс
1778081444
Гов..нюки Москва-швейные!!!!
Интерес
1778082503
Согласиться с мэтрами и легендами "Спартака",что-ли...Хотя Ловчев говорил о поведении Барко в одном скандальном эпизоде, "бессмысленном и беспощадном", но Бубен этого не понял, по ограниченности мыслительных способностей.
alefreddy
1778090889
дубовинький он
Фердя
1778090966
Ловчев - больной неврастеник и это уже не лечится!
