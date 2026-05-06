Бубнов отреагировал на слова Ловчева про Барко

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов ответил на высказывание экс-игрока красно-белых Евгения Ловчева о полузащитнике москвичей Эсекьеле Барко.
«Меня убил Евгений Серафимович [Ловчев]. Он сказал… Как же он Барко назвал… То ли бестолковым, то ли говeным футболистом [смеeтся]. Представляешь? Если Барко у вас говeный футболист, то у вас вся команда говeная», – сказал Бубнов.
- Ловчев назвал Барко тупым футболистом, комментируя допущенную игроком ошибку, приведшую к назначению пенальти в ворота «Спартака» в матче 28-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
- 27-летний аргентинец в этом сезоне провел за красно-белых 34 игры, забил 8 голов, сделал 8 ассистов.
