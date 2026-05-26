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Семак, Зырянов и Миллер встретились в Петербурге

26 мая, 13:57
14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак встретился с руководителями клуба – Константином Зыряновым и Алексеем Миллером.

«В Петербурге состоялась рабочая встреча Алексея Миллера с Константином Зыряновым и Сергеем Семаком. Председатель правления ПАО «Газпром» поздравил главного тренера сине-бело-голубых и председателя правления клуба с победой в чемпионате России.

В ходе встречи обсуждались итоги завершившегося сезона, а также планы и задачи в чемпионате и Кубке России на следующий сезон», – написала пресс-служба «Зенита».

  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
  • Клуб решил сделать юбилейным сезон-2025/26 вместо 2024/25.
  • В этом году петербуржцы выиграли чемпионат России.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Зырянов Константин
Комментарии (14)
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Литейный 4 (returned)
1779793352
Неуж то Семак замахнулся на 8 чемпионство Зенита как тренер? Гыгыгы
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Semenycch
1779794175
Вспомнилась древняя фраза - В толпы по трое не собираться! 🙂 А эта толпа очень хороша, надеюсь они найдут способ усилить Зенит. И самая главная позиция на поле требующая усиления - линия нападения!
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BarStep
1779794336
В Петербурге?! Странно! И как их туда всех троих занесло?! Гы 😁
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Semenycch
1779794439
Как это в России нет большого футбола летом? Когда на улице тепло наши футболисты не играют, а вот когда снег, лед и прочее дерь-мо, то играют в полный рост. В этом году ЧМ и уже довольно скоро, так хоть футбол какой то будет и летом!
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рылы
1779795617
в отместку глушаков и дезеув встретятся с федуном, а бумбраш со своим мужем goodwin_фксм встретятся с дубиной в бачке. тот ещё цыганей приведёт.
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Красногвардейчик
1779796314
Семак суетился как дворецкий))
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VVM1964
1779798702
Соображали на троих !)..
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Fju-2
1779800617
Комментарий удален пользователем
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boris63
1779801881
Решали, сколько выделять бобла в следующем сезоне на пенальти, юбилей прошёл успешно.
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Интерес
1779801894
Почти как в народной притче автолюбителей :"Один гаишник с полосатой палкой на дороге -мастер машинного доения, два гаишника с полосатыми палками-бригада машинного доения, и три гаишника с палками-три гада".
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