Семак, Зырянов и Миллер встретились в Петербурге

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак встретился с руководителями клуба – Константином Зыряновым и Алексеем Миллером.
«В Петербурге состоялась рабочая встреча Алексея Миллера с Константином Зыряновым и Сергеем Семаком. Председатель правления ПАО «Газпром» поздравил главного тренера сине-бело-голубых и председателя правления клуба с победой в чемпионате России.
В ходе встречи обсуждались итоги завершившегося сезона, а также планы и задачи в чемпионате и Кубке России на следующий сезон», – написала пресс-служба «Зенита».
- «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
- Клуб решил сделать юбилейным сезон-2025/26 вместо 2024/25.
- В этом году петербуржцы выиграли чемпионат России.
Источник: телеграм-канал «Зенита»