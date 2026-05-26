Семак, Зырянов и Миллер встретились в Петербурге

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак встретился с руководителями клуба – Константином Зыряновым и Алексеем Миллером.

«В Петербурге состоялась рабочая встреча Алексея Миллера с Константином Зыряновым и Сергеем Семаком. Председатель правления ПАО «Газпром» поздравил главного тренера сине-бело-голубых и председателя правления клуба с победой в чемпионате России.

В ходе встречи обсуждались итоги завершившегося сезона, а также планы и задачи в чемпионате и Кубке России на следующий сезон», – написала пресс-служба «Зенита».