Генич дал неутешительный для «Спартака» прогноз

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не верит в бронзу «Спартака» по итогам сезона РПЛ.
– Заскочат ли спартаковцы на пьедестал почета или «Локомотив» своих медалей не упустит?
– «Спартак» не станет третьим. «Локомотиву» достаточно не проиграть, даже при ничьей он будет выше «красно‑белых». Это было бы красиво, если так и закончат сезон. И для «Спартака» будет такая пилюлька, что, вроде, как и догнали «Локомотив», про что в начале весны и речи не было. Железнодорожники своей прекрасной осенью заслужили быть в призерах.
- «Спартак» с 51 очком после 29 туров занимает 4-е место в РПЛ, отставая от «Локомотива» на 2 балла. Красно-белые в 30-м туре сыграют на выезде с «Динамо Мх», «Локо» – с ЦСКА.
- Клуб дошел до суперфинала FONBET Кубка России, где сыграет с «Краснодаром».
- Хуан Карлос Карседо возглавляет красно-белых с 5 января 2026 года.
Источник: «Матч ТВ»