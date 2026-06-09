Онопко назвал игрока сборной России с потенциалом стать футболистом мирового уровня

Тренер сборной России Виктор Онопко высоко отозвался о полузащитнике «Краснодара» Никите Кривцове.
– Если бы на поле было девять Никит Кривцовых с его точным пасом, умом и видением, смогли бы мы легко проходить оборону соперника, забивать в пустые ворота?
– Вам Кривцов нравится? Хотите так же забивать? Хорошо, когда у вас есть такой пример.
Футбол тем и прекрасен, что на поле не бывает одинаковых игроков. За это и любят футбол. Кто-то много борется, обводит, у кого-то техника лучше. Никита очень работоспособный.
– У него есть шансы в будущем выйти на супермировой уровень?
– Есть. Самое главное – пахать и работать. Если нет, ты ничего не добьешься. Хорошо, что вы берете пример с него.
- 23-летний Кривцов в «Краснодаре» с августа 2021 года.
- За пять сезонов он провел 159 матчей, забил 28 голов и сделал 11 ассистов.
- В составе российской сборной в активе хавбека 2+1 в 4 играх.
- Его контракт с «быками» действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость Кривцова – 7,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»