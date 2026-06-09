Онопко назвал игрока сборной России с потенциалом стать футболистом мирового уровня

Тренер сборной России Виктор Онопко высоко отозвался о полузащитнике «Краснодара» Никите Кривцове.

– Если бы на поле было девять Никит Кривцовых с его точным пасом, умом и видением, смогли бы мы легко проходить оборону соперника, забивать в пустые ворота?

– Вам Кривцов нравится? Хотите так же забивать? Хорошо, когда у вас есть такой пример.

Футбол тем и прекрасен, что на поле не бывает одинаковых игроков. За это и любят футбол. Кто-то много борется, обводит, у кого-то техника лучше. Никита очень работоспособный.

– У него есть шансы в будущем выйти на супермировой уровень?

– Есть. Самое главное – пахать и работать. Если нет, ты ничего не добьешься. Хорошо, что вы берете пример с него.