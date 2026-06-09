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  • Онопко назвал игрока сборной России с потенциалом стать футболистом мирового уровня

Онопко назвал игрока сборной России с потенциалом стать футболистом мирового уровня

Сегодня, 00:25

Тренер сборной России Виктор Онопко высоко отозвался о полузащитнике «Краснодара» Никите Кривцове.

– Если бы на поле было девять Никит Кривцовых с его точным пасом, умом и видением, смогли бы мы легко проходить оборону соперника, забивать в пустые ворота?

– Вам Кривцов нравится? Хотите так же забивать? Хорошо, когда у вас есть такой пример.

Футбол тем и прекрасен, что на поле не бывает одинаковых игроков. За это и любят футбол. Кто-то много борется, обводит, у кого-то техника лучше. Никита очень работоспособный.

– У него есть шансы в будущем выйти на супермировой уровень?

Есть. Самое главное – пахать и работать. Если нет, ты ничего не добьешься. Хорошо, что вы берете пример с него.

  • 23-летний Кривцов в «Краснодаре» с августа 2021 года.
  • За пять сезонов он провел 159 матчей, забил 28 голов и сделал 11 ассистов.
  • В составе российской сборной в активе хавбека 2+1 в 4 играх.
  • Его контракт с «быками» действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость Кривцова – 7,5 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Краснодар Россия Кривцов Никита Онопко Виктор
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