В сборной России объяснили невызов Сафонова

Тренер сборной России Виктор Онопко объяснил невызов вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова на летние матчи.

– Виктор Савельевич, хотелось уточнить, почему на июньский сбор не был вызван Матвей Сафонов? Это связано с его состоянием, игровой практикой или были другие факторы?

– Если вы знаете, он 30 мая провeл финал, выиграл титул, и мы приняли решение дать ему паузу, потому что сезон был тяжeлый. Понятно, болельщики хотели бы увидеть и Сафонова, и Головина, но приняли решение дать паузу.