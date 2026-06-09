В сборной России объяснили невызов Сафонова

Тренер сборной России Виктор Онопко объяснил невызов вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова на летние матчи.
– Виктор Савельевич, хотелось уточнить, почему на июньский сбор не был вызван Матвей Сафонов? Это связано с его состоянием, игровой практикой или были другие факторы?
– Если вы знаете, он 30 мая провeл финал, выиграл титул, и мы приняли решение дать ему паузу, потому что сезон был тяжeлый. Понятно, болельщики хотели бы увидеть и Сафонова, и Головина, но приняли решение дать паузу.
- 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
- Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
- В мае «ПСЖ» с Сафоновым выиграл второй сезон Лиги чемпионов подряд. В финале в серии пенальти обыгран английский «Арсенал», у которого по-прежнему ноль титулов Лиги чемпионов.
Источник: РФС