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Аленичев – об игре «Зенита»: «Смотреть просто невозможно»

Сегодня, 22:31
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Экс-футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев негативно отозвался об игре «Зенита» в весенней части сезона-2025/26.

«Последние шесть-семь игр очень радует «Спартак». Я думаю, что они вместе с «Краснодаром» показывают самый зрелищный футбол. Я даже в этом не сомневаюсь.

«Зенит» смотреть просто невозможно. Это я могу сказать даже публично. Учитывая такой сумасшедший подбор футболистов, и играть вот так… Ну, безобразие. Не побоюсь этого слова.

А то, что «Спартак» показывает в последних играх, очень и очень впечатляет», – сказал Аленичев.

  • «Зенит» становился чемпионом в 7 из 8 последних сезонов.
  • В 2025 году гегемонию сине-бело-голубых прервал «Краснодар».
  • В сезоне-2025/26 зенитовцы опередили краснодарцев лишь на 2 очка.

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Источник: «100% Мяса»
Россия. Премьер-лига Зенит Аленичев Дмитрий
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mikatv
1780948219
Ну в целом прав
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