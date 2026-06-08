Аленичев – об игре «Зенита»: «Смотреть просто невозможно»

Экс-футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев негативно отозвался об игре «Зенита» в весенней части сезона-2025/26.
«Последние шесть-семь игр очень радует «Спартак». Я думаю, что они вместе с «Краснодаром» показывают самый зрелищный футбол. Я даже в этом не сомневаюсь.
«Зенит» смотреть просто невозможно. Это я могу сказать даже публично. Учитывая такой сумасшедший подбор футболистов, и играть вот так… Ну, безобразие. Не побоюсь этого слова.
А то, что «Спартак» показывает в последних играх, очень и очень впечатляет», – сказал Аленичев.
- «Зенит» становился чемпионом в 7 из 8 последних сезонов.
- В 2025 году гегемонию сине-бело-голубых прервал «Краснодар».
- В сезоне-2025/26 зенитовцы опередили краснодарцев лишь на 2 очка.
Источник: «100% Мяса»