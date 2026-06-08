«Акрону» предрекли вылет из РПЛ с новым тренером

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович раскритиковал назначение Срджана Благоевича в «Акрон».

Клуб из Тольятти заключил с сербом контракт до 2030 года.

Сообщалось, что «Акрон» заплатит «Партизану» за тренера до 450 тысяч евро.

«Что тут комментировать? Это безобразное отношение к нашему футболу от местных руководителей. С какого перепугу они его берут? Значит, они хотят вылететь. Ну и вылетят! Даже вопросов у меня нет.

Сколько уже было этих случаев… Как «Сочи» уронили, например! До сих пор клуб приходит в себя. Был момент в «Локомотиве»… Слава богу, там вовремя схватились за голову и выгнали немецкую шайку.

Наши тренеры почему‑то не подходят. Значит, решаются не футбольные дела, прежде всего, а какие‑то другие. Другого комментария нет.

Спросите руководителей «Акрона», пусть они объяснят, почему берут этого тренера и что он из себя представляет. Он где‑то работал и добивался каких‑то успехов?

Наши люди сегодня не работают, многие ребята без работы, которые вполне могли бы работать. Они знают российский футбол, знают специфику, менталитет.

А в «Акроне» что, много иностранных футболистов великих? Для чего тут иностранный тренер? Это безобразие», – сказал Гершкович.