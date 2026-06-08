Кравцов из «Сочи» заинтересовал два испанских клуба

Опорный полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов может продолжить карьеру в Европе.
23-летний футболист заинтересовал два испанских клуба – это аутсайдер Примеры и команда, поднявшаяся из Сегунды по итогам сезона-2025/26.
Также на хавбека претендует неназванный московский клуб. Предположительно, это «Локомотив», которому нужна замена для Артема Карпукаса.
- Кравцов – воспитанник «Зенита»
- Он станет свободным агентом в конце июня.
- В прошедшем сезоне игрок забил 3 гола в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»