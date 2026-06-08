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Кравцов из «Сочи» заинтересовал два испанских клуба

Сегодня, 17:22

Опорный полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов может продолжить карьеру в Европе.

23-летний футболист заинтересовал два испанских клуба – это аутсайдер Примеры и команда, поднявшаяся из Сегунды по итогам сезона-2025/26.

Также на хавбека претендует неназванный московский клуб. Предположительно, это «Локомотив», которому нужна замена для Артема Карпукаса.

  • Кравцов – воспитанник «Зенита»
  • Он станет свободным агентом в конце июня.
  • В прошедшем сезоне игрок забил 3 гола в 20 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сочи Кравцов Кирилл
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