Кравцов из «Сочи» заинтересовал два испанских клуба

Опорный полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов может продолжить карьеру в Европе.

23-летний футболист заинтересовал два испанских клуба – это аутсайдер Примеры и команда, поднявшаяся из Сегунды по итогам сезона-2025/26.

Также на хавбека претендует неназванный московский клуб. Предположительно, это «Локомотив», которому нужна замена для Артема Карпукаса.