Стал известен срок контракта Карпукаса с «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас собирается выступать за «Зенит» до 2031 года.

Опорный хавбек согласовал с сине-бело-голубыми контракт на пять лет.

Сообщалось, что петербуржцы надеются выкупить его за 6-7 миллионов евро.