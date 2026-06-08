Стал известен срок контракта Карпукаса с «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас собирается выступать за «Зенит» до 2031 года.
Опорный хавбек согласовал с сине-бело-голубыми контракт на пять лет.
Сообщалось, что петербуржцы надеются выкупить его за 6-7 миллионов евро.
- У Карпукаса контракт с «Локо» истекает в 2027 году – сторонам не удается договориться о его продлении.
- Артем – воспитанник железнодорожников.
- Его статистика за главную команду: 140 матчей, 6 голов, 5 ассистов.
- Рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»