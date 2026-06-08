Черчесов ответил, кто сильнее – Акинфеев или Сафонов

Бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова попросили сравнить вратарей Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова.

В эфире Okko главный тренер «Ахмата» обозначил, что, с его точки зрения, Акинфеев сильнее.