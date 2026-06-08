Черчесов ответил, кто сильнее – Акинфеев или Сафонов

Бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова попросили сравнить вратарей Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова.
В эфире Okko главный тренер «Ахмата» обозначил, что, с его точки зрения, Акинфеев сильнее.
- 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
- Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
- В мае «ПСЖ» с Сафоновым выиграл второй сезон Лиги чемпионов подряд. В финале в серии пенальти обыгран английский «Арсенал», у которого по-прежнему ноль титулов Лиги чемпионов.
- 40-летний Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
- Известно, что вратарем интересовался «Манчестер Юнайтед».
Источник: «Бомбардир»