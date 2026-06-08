«Артeм еще не так плох»: в клубе РПЛ отреагировали на новость о переговорах с Дзюбой

Член совета директоров «Крыльев Советов» Нериус Бараса прокомментировал информацию о возможном переходе Артема Дзюбы в самарский клуб.

«Не слышал ничего о том, что Дзюба может подписать контракт с «Крыльями Советов».

Не помешал бы он команде? С его приходом, думаю, прибавилось бы зрителей на стадионе и увеличилась бы медийность клуба. Да и Артeм еще не так плох.

Но от меня ничего не зависит, поэтому лучше про Дзюбу спросить главного тренера команды», – сказал Бараса.