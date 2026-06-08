«Артeм еще не так плох»: в клубе РПЛ отреагировали на новость о переговорах с Дзюбой

Член совета директоров «Крыльев Советов» Нериус Бараса прокомментировал информацию о возможном переходе Артема Дзюбы в самарский клуб.
«Не слышал ничего о том, что Дзюба может подписать контракт с «Крыльями Советов».
Не помешал бы он команде? С его приходом, думаю, прибавилось бы зрителей на стадионе и увеличилась бы медийность клуба. Да и Артeм еще не так плох.
Но от меня ничего не зависит, поэтому лучше про Дзюбу спросить главного тренера команды», – сказал Бараса.
- Форварду в августе исполнится 38 лет.
- Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта.
- В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.
- Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.
Источник: «Матч ТВ»